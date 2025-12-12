Dos años y medio de cárcel para el conductor que causó la muerte a Sergio Rodríguez

La sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, condenó este viernes a una pena de dos años y medio de prisión al conductor que causó la muerte al exconcejal y secretario general del PP ilicitano, Sergio Rodríguez, el 1 de agosto de 2022. La sentencia, dictada in voce, deja al ya condenado sin posibilidad de beneficiarse de una medida que evite su ingreso en la cárcel por lo que el fallo se ejecutará en breve, cuando sea citado dentro de la fase de ejecución de sentencia. El fallo entiende que el acusado cometió dos delitos en concurso, un homicidio por imprudencia grave y un delito contra la seguridad del tráfico.

Fiscalía y las acusaciones particular y popular, representadas por los letrados José Manuel Amorós y José Sánchez Sánchez, llegaron antes de la vista a una conformidad con el abogado de la defensa sobre cómo habían ocurrido los hechos aquel día. No se discutía qué pasó por lo que no era necesario practicar la prueba en sala ni proceder a las declaraciones del acusado, los testigos y peritos. Tampoco hacía ya falta ofrecer las conclusiones de lo visto. Solo era necesario fijar la pena, que quedó en dos años y seis meses de cárcel para todas las acusaciones. Un juicio de quince minutos en el cual el presidente del tribunal, Joaquín Orellana, preguntó antes de emitir su fallo al acusado y este aceptó que los hechos habían sucedido tal y como se habían narrado y que estaba conforme con ser condenado. En la sala estaba la familia de Sergio Rodríguez, en una congoja que les dura ya tres largos años que no acabarán con esta sentencia, pero que sí les sirvió para cerrar una puerta de dolor.

Sergio Rodríguez, cuando fue elegido presidente de NNGG de Elche / INFORMACIÓN

Lágrimas

Al término del juicio pasó una cosa poco habitual. El presidente lo dio por finiquitado, pero nadie abandonó la sala. El acusado, que había estado de espaldas para el público asistente, se apartó del banquillo sin darse la vuelta, en un gesto de vergüenza mientras se acercaba a él un hermano de Sergio Rodríguez. Al cabo de unos segundos, ambos rompieron a llorar. Fue una imagen desgarradora antes de que los padres del concejal también se acercaran. No hacía falta que nadie explicara qué se dijeron, el dolor, la rabia, el sufrimiento y la impotencia dejaron paso a la tristeza y al arrepentimiento, a la necesidad de mirarse a la cara y ver que al homicida ese instante también le cambió la vida. Que los errores se pagan y, a veces, muy caro. Que la cocaína que tras el accidente los agentes del equipo de Atestados de la Guardia Civil encontraron en su cuerpo, destrozan vidas ajenas y propias.

La viuda del político ilicitano, María Bonmatí, madre de sus dos hijas, no tuvo fuerzas para acudir a la vista después de que desde hace tres años esté intentando endurecer los controles y las penas para los conductores profesionales que ejercer su trabajo bajo la influencia de alcohol y drogas. Una campaña tan fácil de entender como difícil es el que no ha encontrado acomodo, por ese rechazo que tiene la política de aceptar lo que venga de otra formación. Una circunstancia que se vivió de forma nítida cuando se discutió en el Congreso de los Diputados. Bonmatí, a pesar de ello, asegura, que nunca dejará de lado su iniciativa.

Accidente

Eran las 18.05 horas cuando la vida de Sergio Rodríguez se apagó en el interior de su turismo. Sus compañeros del Partido Popular, como José Navarro o Pablo Ruz, recuerdan perfectamente aquel día, las llamadas que se cruzaron minutos antes, las invitaciones que rechazó y que, probablemente, de haberlas aceptado, harían que nunca hubiera estado en esa curva de la carrera CV-854 Elche-Asprillas en el preciso momento que el conductor de un furgón Mercedes Benz de una empresa de transportes, "debido a una notable falta de atención, a su conducción distraída y desatenta, sin prestar la debida atención a la conducción como consecuencia de encontrarse bajo una intoxicación procedente por consumo de drogas -cocaína- que le imposibilitaba para la conducción", dicen los hechos probados del fallo. A consecuencia de ello, "invadió totalmente el carril de sentido contrario colisionando de manera frontal descentrada contra el vehículo marca Jeep que circulaba correctamente por su carril, provocando el fallecimiento de su titular y conductor Sergio Rodríguez Meseguer, de 33 años", lo que le causó la muerte inmediata.

En el vehículo del acusado, del interior de una mochila que portaba, "se hallaron 8 envoltorios de plástico que contenían 5,47 gramos de sustancia que tras su análisis resultó ser cocaína, con un grado de pureza del 48,4 % y con un valor aproximado en el mercado ilícito de 329,73 euros". Dicen los hechos probados del fallo, que el acusado, "practicadas las correspondientes diligencias de detección de drogas y alcohol, dio un resultado en las correspondientes analíticas toxicológicas de laboratorio practicadas sobre las muestras de salida (positivo a cocaína cuantificado en 452,0 Ng/ml) y sangre "positivo a cocaína y benzodiacepinas cuantificados respectivamente en 0,10 mg/l y 0,49 mg/l)".

El juicio se ha desarrollado este viernes ante la sección VII de la Audiencia en Elche / M. Alarcón

Sin antecedentes

El conductor, que carecía de antecedentes penales, estuvo en prisión al comienzo de esta causa, desde el 3 de agosto que se acordó por el juzgado hasta el 23 de septiembre tras prestar una fianza de 3.000 euros. Este tiempo en la cárcel se le descontará del que tiene por delante. El fallo también le inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor durante 3 años y 6 meses, con pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción. El 5 de septiembre de 2022, estando en prisión, se acordó la intervención del permiso de conducir y se le requirió para que se abstuviera de conducir vehículos a motor.