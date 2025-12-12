Casablanca cierra 2025 impulsando el área de restauración con planes de crecimiento

El grupo empresarial Casablanca cierra el año con un sólido avance en su división de restauración y presenta un ambicioso plan de crecimiento que contempla nuevas aperturas, renovación de imagen corporativa y la incorporación de talento clave para liderar su expansión.

El primer paso de esta nueva etapa ha sido la renovación integral de Casa Maite Elche, establecimiento especializado en comida casera para llevar. Además de estrenar una imagen más actual, desde la dirección del local se ha trabajado activamente en modernizar el concepto, incorporando nuevas dinámicas y tradiciones para responder a las necesidades actuales de los clientes. Entre las principales novedades destacan la integración en plataformas como Glovo, la puesta en marcha de menús especiales de Navidad y el desarrollo de distintas iniciativas para ampliar y mejorar el servicio. Todo ello se ha realizado manteniendo a la totalidad de la plantilla, mejorando los procesos operativos y con un compromiso de inversión continua en instalaciones y equipamiento.

Novedades y proyectos inmediatos

Diseño y sofisticación en Casablanca Café. / .

El plan de expansión continuará de forma inmediata el próximo año:

Casa Maite San Vicente : La apertura de un segundo local bajo el concepto de comida casera para llevar está prevista para enero de 2026 . Seguirá el mismo exitoso modelo de Elche, pero con un énfasis especial en repostería y pastelería , buscando atraer a una clientela más amplia para desayunos y meriendas .

: La apertura de un segundo local bajo el concepto de está prevista para . Seguirá el mismo exitoso modelo de Elche, pero con un , buscando atraer a una clientela más amplia para . Casablanca Café Elche: Para abril de 2026 se espera la inauguración de este nuevo concepto. Será un restaurante de inspiración parisina, diseñado para ofrecer desayunos y comidas refinadas, elevando la oferta gastronómica del grupo a un nuevo nivel de distinción.

Mirando a la costa: expansión a Torrevieja y Alicante

Casablanca no detiene su visión en la provincia. La dirección del grupo ha confirmado que se están estudiando activamente posibles aperturas en Torrevieja y Alicante capital para el segundo semestre de 2026. Los planes incluyen llevar tanto el concepto Casa Maite como el más sofisticado Casablanca Café a estas importantes ciudades.

Casa Maite ofrece platos caseros. / .

Para pilotar este crecimiento, la compañía ha realizado una incorporación estratégica: Antonio Soler se ha unido al equipo como el nuevo responsable del Área de Restauración. Soler será el encargado de dirigir y coordinar toda la expansión del grupo en este sector.

El grupo Casablanca se muestra optimista con sus previsiones. La meta establecida es terminar el año 2026 con un total de 5 locales operativos y alcanzar la cifra de 40 trabajadores en plantilla dentro del área de restauración. Esta ambición consolida a Casablanca como un actor relevante y en rápido crecimiento dentro del panorama hostelero de la provincia de Alicante.