Medio millar de festeros del Camp d'Elx se dan cita para homenajear a reinas y damas

La Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entidad que preside Andrés Coves, rendirá homenaje este sábado, día 13 de diciembre, a las reinas y damas, mayores e infantiles, de las 13 comisiones de fiestas que forman parte de la entidad, durante una cena que se celebrará en el restaurante Martino y que contará con la asistencia de cerca de medio millar de personas, entre ellas representantes festeros y autoridades municipales.

El alcalde, Pablo Ruz, y la concejala de Fiestas, Inma Mora, han confirmado su asistencia al evento, así como otros miembros del equipo de gobierno municipal, responsables de las distintas formaciones políticas y representantes de distintas entidades festeras y sociales. Ruz tiene una buena oportunidad para intentar encauzar el conflicto abierto entre los festeros de la Gestora y la UFECE y que terminó el pasado agosto sin que estos últimos participaran en la Ofrenda a la patrona, la Virgen de la Asunción. El edil Samuel Ruiz reconoció hace algunas semanas que se había gastado dinero público para enfrentar a festeros y dijo que su formación, Vox, no dejaría que volviera a suceder.

Durante este acto, que supone un fin de fiesta tras una intensa temporada de celebraciones, también se reconocerá el gran trabajo realizado por las distintas comisiones de fiestas para hacer posible la realización de más de 300 actos festivos en el campo ilicitano, entre abril y noviembre, desde eventos gastronómicos hasta pruebas deportivas, verbenas, romerías, actos culturales, celebraciones religiosas y numerosas actividades sociales. La cena-homenaje comenzará a las nueve de la noche con un desfile de las comisiones “para que las reinas y damas tengan su momento”, tal como señala el presidente de la UFECE, entidad que les hará un obsequio como agradecimiento a su esfuerzo y dedicación para mantener vivas las tradiciones del Camp d’Elx.

Andrés Coves, presidente de la UFECE / Áxel Álvarez

Durante este acto está previsto proyectar un video con los mejores momentos vividos a lo largo del intenso periodo festivo y elegir al portaestandarte del próximo año 2026. Andrés Coves destaca la importancia de apostar por el campo ilicitano y por sus gentes para mantener las tradiciones que engrandecen Elche.

Las comisiones que forman parte de UFECE son: Torrellano; Torrellano Bajo; San Juan Bautista Atzavares; María Auxiliadora; Valverde; Perleta-Maitino; Las Bayas; La Hoya-Daimés; San Isidro Algorós-Derramador; Ángel de la Guarda Algoda-Puçol; Virgen del Carmen Matola; La Marina; y Santa Marta Altabix.