Compromís exige una comisión para investigar la gestión del departamento Elche-Crevillent

Compromís ha solicitado en Les Corts la creación de una comisión de investigación sobre el departamento sanitario Elx-Crevillent y el Hospital del Vinalopó, único centro valenciano cuya gestión continúa en manos de Ribera Salud. La formación pretende esclarecer si la concesionaria está aplicando en el Vinalopó las mismas dinámicas reveladas en el hospital madrileño de Torrejón, donde el CEO de la empresa, Pablo Gallart, marcó una estrategia destinada a mejorar los beneficios empresariales a través de las listas de espera.

La portavoz adjunta en Les Corts, Aitana Mas, usuaria además del propio departamento, aseguró que "queremos saber si, como se ha conocido en Torrejón, Ribera Salud está llevando adelante en el Vinalopó dinámicas de gestión con las que se prioriza alargar las listas de espera y descartar o priorizar la atención de los pacientes en función de los beneficios económicos que se puedan obtener". La propuesta, registrada el 12 de diciembre de 2025, busca arrojar luz sobre lo que la coalición considera el área sanitaria "más opaca” del sistema valenciano.

“Nuestra salud no es el juego del Monopoly”

La investigación parlamentaria planteada evaluará si la compañía ha priorizado los resultados clínicos y sanitarios, tal como corresponde a un servicio público, o si ha aplicado prácticas enfocadas a incrementar su beneficio privado, en detrimento de la población atendida. Mas fue tajante al afirmar que "las palabras del CEO de Ribera Salud no hacen más que confirmar una sospecha que los usuarios y usuarias del hospital del Vinalopó venimos denunciando durante muchos años". En esa línea, añadió que "la salud de más de 150.000 personas no puede depender de los negocios de los amigos del Partido Popular. Nuestra salud no es el juego del Monopoly".

Compraventa de una clínica

La iniciativa llega en una semana marcada por nuevas revelaciones sobre la empresa sanitaria. Se ha conocido la adquisición por Ribera Salud de una clínica ubicada en Benidorm, gestionada por el hermano del conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Un movimiento que incrementa, según Compromís, las dudas sobre la relación entre la Administración autonómica y la concesionaria. Además, Gómez y Gallart firmaron antes del verano la prórroga por cinco años del contrato de gestión del Hospital del Vinalopó.

El portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve, subrayó esta preocupación: "Tras escuchar los audios del CEO no queda ninguna duda de que Ribera Salud es una empresa que se dedica a ganar dinero con la sanidad pública a costa de dejar a personas que necesitan una operación en una lista de espera favoreciendo las intervenciones que más ganancias dejan en la empresa". Añadió que "lo que no podemos entender ni aceptar es la posición de brazos caídos de la conselleria, que ni aumenta las auditorías ni ha hecho público ningún documento que justifique que aún continúe la gestión del Vinalopó en manos de Ribera Salud; y más aún cuando estamos viendo la compra de la Clínica Benidorm de la que es directivo el hermano del consejero. Todo esto huele muy mal y exigimos las explicaciones necesarias, claridad y transparencia en esta gestión de la sanidad pública, que es nuestra salud".

Calendario y funcionamiento de la futura comisión

De aprobarse en el pleno, la comisión se constituirá en los primeros 30 días posteriores a su aprobación y contará con un plazo de seis meses para redactar un dictamen que será elevado al Pleno de Les Corts. El órgano podrá solicitar informes y documentación tanto a los servicios jurídicos de Les Corts como a las administraciones públicas.

Compromís defiende que este proceso es imprescindible para disipar las dudas generadas por las prácticas de la empresa y garantizar un modelo sanitario centrado en los resultados clínicos y no en los intereses mercantiles. La coalición sostiene que la situación actual requiere “claridad y transparencia”, y advierte de que seguirá reclamando todas las herramientas necesarias para fiscalizar la gestión del departamento de Elche-Crevillent.