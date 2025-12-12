Compromís alerta de recortes sociales y democráticos en el presupuesto de PP y Vox para Elche

Con el borrador del presupuesto en las manos, la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, hizo este viernes una segunda valoración sobre los presupuestos 2026 que el jueves presentó el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Para la concejala nacionalista, “el presupuesto de Pablo Ruz tiene muchas más sombras que luces, como demuestran los recortes sociales y democráticos que aparecen en las cuentas para 2026", aseveró. En su opinión, las cuentas reflejan un fomento de "las políticas ultras de su socio de gobierno, de Vox”. El presupuesto se ha presentado este viernes por el equipo de gobierno al Consejo Social de la ciudad.

Los argumentos a estas afirmaciones los encuentra en la bajada en las partidas de bienestar social, igualdad, cooperación, cultura, deporte, promoción lingüística y colaboración con los sindicatos. “Y es que detrás de la grandilocuencia de Pablo Ruz, y su insistente empeño por aprovechar cualquier momento para desprestigiar a la oposición política, se esconden tijeretazos para partidas básicas, especialmente para las personas más vulnerables, y se demuestra el sectarismo ideológico con esa eliminación de partidas de manera absolutamente intolerables, y que va a traer graves consecuencias para los ilicitanos e ilicitanas”.

En este sentido, la portavoz municipal de Compromís señaló que, “para el próximo año, las partidas de bienestar social se verán reducidas en un total de 450.000 euros, las ayudas al pago del IBI bajarán 200.000 euros y el programa Concilia seguirá sin compensar el recorte del ejercicio anterior. También es llamativo el recorte en las políticas de igualdad, y es que la Casa de la Dona verá reducida su ayuda en más de un 30 % y las entidades de mujeres en un 40%. Otra de las partidas más afectadas es la de cooperación, y es que, para el próximo ejercicio, PP y Vox eliminan los convenios de cooperación con las entidades Cruz Roja, Farmamundi y la Coordinadora Valenciana ONGD, quienes hasta ahora recibían una subvención de 25.000 euros. También habrá una reducción de 16.000 euros en la partida para las actuaciones de desarrollo, sensibilización y cooperación, y se eliminará la partida de los proyectos de cooperación al desarrollo local, que hasta ahora contaba con un total 200.000 euros”.

Cultura, deporte y promoción lingüística

Diez lamentó que, “al igual que el año pasado, PP y Vox no dudan en volver a recortar en la cultura ilicitana. Este año, y sin contar con los sueldos de la plantilla municipal, su presupuesto general se ve reducido en 113.000 euros. La aportación del Misteri se reduce en 10.000 euros. En materia deportiva, la inversión total disminuye en 115.000 euros y la partida del deporte inclusivo, y que el año pasado sí aparecía en el presupuesto municipal con una subvención de 10.000 euros, también desaparece. Los Premios Literarios Valencianos bajan en 2.000 euros su inversión, y el resto de partidas de promoción y uso del valencià también siguen viéndose afectadas por el tijeretazo de Pablo Ruz y Vox desde el inicio de legislatura.

Esther Díez, durante el pasado debate sobre Elche / Áxel Álvarez

Sindicatos y distritos

“Los convenios de colaboración con las entidades sindicales desaparecen, así como los de integración Sociolaboral de Personas Migrantes con los sindicatos de UGT y CC OO, para los que había asignado una ayuda de 8.000 euros para cada uno hasta ahora. Por otro lado, y en lo que respecta a las actividades de distritos, estas verán reducida su inversión en 100.000 euros para el nuevo año”, dijo Díez.

En este sentido, la portavoz municipal destacó que “a todas estas reducciones se suma el hecho de que las inversiones que aparecen son las que se vienen vendiendo desde principio de mandato, así que lo único que se evidencia es que ha pasado un año más sin que se materialicen los compromisos de Ruz y Vox. La pompa discursiva de Pablo Ruz es especialmente vergonzosa cuando se constata que su épica lo único que hace es tapar la realidad de la mala gestión y de la crueldad a la hora de cargar con colectivos clave en esta ciudad”.

“En Compromís ya estamos trabajando en las enmiendas que vamos a registrar a este proyecto de presupuestos, para orientarlo a las necesidades reales de la ciudadanía, pese a que prevemos que la apisonadora de PP y Vox negará estos cambios que demanda la ciudadanía”, defendió Díez.