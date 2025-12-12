La ministra de Ciencia reclama en Elche la dimisión del conseller de Sanidad "tras conocerse que su hermano gestiona una clínica de Ribera Salud"

La ministra de Ciencia y presidenta del PSPV, Diana Morant, elevó este viernes el tono en Elche al exigir la dimisión inmediata del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras "conocerse que Ribera Salud ha comprado una clínica privada en Benidorm cuyo director es el hermano del conseller". A su juicio, esta circunstancia “empieza a explicar el círculo de negocio en torno al conseller de Sanidad que esta Comunidad no se puede permitir, porque negocio y sanidad no pueden ser lo mismo”.

Acompañada por responsables socialistas de los municipios del Departamento de Salud Elche-Crevillent, Morant denunció además que la Generalitat “ha abandonado el Hospital General para favorecer al Hospital del Vinalopó", gestionado por Ribera Salud. “El General se ha convertido ya en el tercer hospital con peores listas de espera de toda la Comunitat Valenciana”, afirmó, acusando al Consell de “desviar pacientes para alimentar el negocio del Vinalopó”.

“El Hospital General está siendo castigado”

La ministra recordó que bajo el gobierno de Ximo Puig “se invirtieron hasta 30 millones de euros” en el General, mientras ahora “han parado todas esas inversiones”. “La mitad de la población de Elche va al General y la otra mitad al Vinalopó, y estamos viendo cómo el centro público empieza a sufrir un abandono evidente”, sostuvo.

Según Morant, esta estrategia busca potenciar el negocio de Ribera Salud “a costa de convertir el General en un peor hospital”. Añadió que la libre elección de centro está siendo utilizada para “vaciar” el hospital público: “Todo va dirigido a reforzar el modelo privado”.

Un modelo “más extremo que en Madrid”

Morant situó el caso de Elche-Crevillent como “el último vestigio del modelo privatizador que nació en la época de Zaplana”. Recordó que este departamento de salud es “el único de gestión privada que queda en la Comunitat Valenciana” tras las reversión de La Ribera, Dénia, Manises y Torrevieja durante los gobiernos del Botànic.

“Lo que se ha hecho aquí no se han atrevido a hacerlo ni en Madrid”, señaló, subrayando que en este departamento “todo, desde la atención primaria hasta urgencias, entra ya por la puerta de la gestión privada”. “Aquí los pacientes han pasado a ser clientes, un apunte contable”, añadió.

Responsables del PSOE comarcal se reúnen con Diana Morant en Elche para trasladarle la situación del Hospital del Vinalopó / Matías Segarra

“Incentivos para recortar pruebas y alargar listas de espera”

La ministra aludió a los recientes audios del Hospital de Torrejón, gestionado también por Ribera Salud: “Son los mismos gestores que aquí. Lo que se pide no es mejorar la salud del paciente, sino una mejor gestión económica”. Morant denunció que se incentive a sanitarios “por reducir pruebas” y “acortar el tiempo de atención”, lo que “pone en peligro la vida de las personas”.

1.400 millones públicos para un hospital privatizado

Morant criticó con dureza que la Generalitat haya decidido prorrogar la concesión del departamento hasta 2030: “Han recibido ya 1.400 millones de euros públicos. Con ese dinero deberíamos tener un hospital puramente público”. “Era el momento de revertir y no lo han hecho”, insistió.

Riesgo de “privatización encubierta” en todos los hospitales

La ministra también alertó sobre el decreto que, según dijo, prepara Sanidad para permitir que “los jefes de departamento y direcciones de hospitales públicos puedan ser ocupados por personas procedentes de la privada”. Aseguró que esto sería “el colmo” de la privatización del sistema.

El PSPV exigirá auditorías y prepara reversión si gobierna

Morant reclamó que, igual que Feijóo exige una auditoría en Torrejón, se investigue también el funcionamiento del Vinalopó. Y anunció que, si los socialistas vuelven a la Generalitat, la reversión del hospital será inmediata.

Mientras tanto, aseguró que el PSPV fiscalizará “cada paso” de la Conselleria y mantendrá un diálogo permanente con la ciudadanía “para evitar los daños que está causando esta conversión de la sanidad pública en un negocio”.

Morant también subrayó que la situación sanitaria en Elche “no es un caso aislado”, sino la consecuencia de un modelo que, según dijo, “ha demostrado ser más caro para las arcas públicas y menos eficaz para los pacientes”. La ministra remarcó que los costes de la concesión “no dejan de crecer”, mientras las infraestructuras y los servicios del Hospital General “se deterioran por falta de inversión”.

Acompañada por portavoces socialistas de los municipios del Departamento de Salud Elche-Crevillent, Morant denunció además que la Generalitat “ha abandonado el Hospital General” para favorecer al Hospital del Vinalopó / Matías Segarra

"Reforzar el negocio a costa de lo público"

Además, denunció que el incremento de derivaciones desde centros públicos a clínicas privadas está generando “una red paralela” cuyo único objetivo es “reforzar el negocio a costa del sistema público”. A su juicio, esta política está provocando que “los profesionales se saturen en el General mientras se externalizan procedimientos a precios más elevados”.

Finalmente, Morant pidió a la ciudadanía “estar vigilante” ante lo que considera “la mayor ofensiva privatizadora en décadas”. Recordó que hay un cambio legislativo previsto para 2026, mientras defendió que se debe blindar por ley que “nunca más un hospital público pueda convertirse en una fuente de negocio”. “La Comunitat Valenciana —concluyó— no puede volver a ser el laboratorio de los experimentos del Partido Popular”.