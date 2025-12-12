La UA localiza la puerta sureste de Ilici en el sector donde apareció la Dama de Elche

La campaña arqueológica de 2025 en el Sector 11 del yacimiento de La Alcudia, en Elche, ha culminado con un hallazgo de gran relevancia científica: la identificación de la puerta sureste de la ciudad ibérica de Ilici, un acceso monumental datado en el siglo IV a. C. Según el director del proyecto “Damas y Héroes”, el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante Alberto J. Lorrio, este descubrimiento permite replantear aspectos fundamentales de la topografía urbana ibérica. En palabras del investigador, “nos encontramos ante un elemento estructural decisivo para comprender la organización y evolución de la ciudad; esta puerta confirma la entidad del acceso y su relevancia estratégica dentro del sistema defensivo”.

El acceso, con un vano de 2,60 metros, conserva un zócalo de mampostería y un alzado de adobe. Su desmantelamiento se produjo en época tardorrepublicana, hacia el siglo I a. C., como evidencian las fosas de expolio documentadas en campañas previas. La estructura estuvo flanqueada por dos torres; la oriental, parcialmente excavada en esta campaña, presenta alteraciones derivadas de la instalación de una acequia moderna. La técnica constructiva difiere de la muralla más antigua, situando la configuración de la puerta en un momento de remodelación del sector durante el Ibérico Pleno. El acceso monumental se erige, además, sobre una robusta construcción de adobe perteneciente a una fase anterior, datada en el siglo V a. C.

Para Lorrio, el hallazgo supone un punto de inflexión: “Hasta ahora intuíamos la existencia de este acceso, pero carecíamos de evidencias arquitectónicas concluyentes. Su identificación no solo completa el sistema defensivo documentado, sino que aporta información esencial sobre las fases constructivas y la intencionalidad urbanística de la comunidad ibérica”.

Equipo que ha participado en la excavación / INFORMACIÓN / UA

Damas y héroes

El descubrimiento se enmarca en una campaña que, además de cerrar la excavación del sector, ha avanzado significativamente en su musealización con el fin de favorecer la comprensión y la experiencia del visitante. El proyecto “Damas y Héroes”, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Elche, constituye la fase final del proyecto iniciado entre 2017 y 2018 bajo la dirección del profesor José Uroz.

En los trabajos han participado alumnas del Grado de Historia, del Máster de Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio, así como graduadas, doctorandas y otros miembros del equipo investigador, junto con la empresa Alebus, responsable de la musealización. Lorrio destaca el valor formativo del enclave: “La Alcudia es un entorno formativo privilegiado. Su complejidad estratigráfica exige razonar cada contexto e integrar procesos históricos de larga duración. Este yacimiento enseña a pensar arqueológicamente”.

Urbanismo y vida cotidiana

Además del hallazgo de la puerta, la campaña ha proporcionado avances significativos en el conocimiento del urbanismo ibérico. En una vivienda se han identificado varias fases constructivas vinculadas a episodios recurrentes de inundación, claramente visibles en los depósitos de limos. Se han documentado vanos interiores posteriormente cegados y un depósito ritual asociado al cierre del edificio antes de una gran remodelación del sector.

Asimismo, se ha excavado un silo tardío utilizado como vertedero, colmatado con varios miles de caracoles terrestres y abundante cerámica, lo que permite situar su abandono en el siglo VIII a. C., en los momentos finales del asentamiento. Según Lorrio, “la secuencia es extraordinariamente rica. Las remodelaciones, los expolios, los silos reutilizados y los episodios de destrucción y reconstrucción muestran una ciudad viva, sometida a procesos complejos que ahora empezamos a definir con mayor claridad”.

Una imagen de la campaña de excavación en la antigua Ilici / INFORMACIÓN / UA

El Sector 11 destaca por la excelente conservación de la arquitectura en tierra desde el siglo V a. C., así como por la presencia de la imponente muralla de cajones con viviendas adosadas. La identificación de la puerta sureste refuerza el valor de este conjunto, al incorporar un elemento monumental que confirma la importancia estratégica del área dentro del urbanismo de Ilici.

Las numerosas fosas de expolio, los silos de basura y las transformaciones acumuladas a lo largo de siglos ponen de manifiesto la complejidad del registro arqueológico, lo que convierte el sector en un espacio formativo de primer orden. Para el alumnado, el objetivo es reconstruir las dinámicas sociales de quienes habitaron La Alcudia entre los siglos V a. C. y VIII d. C., alejándose de concepciones simplificadas o idealizadas del trabajo arqueológico.

Caracoles hallados en la excavación del yacimiento de La Alcudia / INFORMACIÓN / UA

Musealización

Con los avances alcanzados en 2025, el sector se presenta como un espacio musealizado que facilita la interpretación del visitante. La muralla y las viviendas contemporáneas, ya musealizadas parcialmente en 2021, se han integrado mediante un código cromático didáctico: tonos amarillentos para muros y bancos de las viviendas, rojizos para los vanos y ocres para la muralla y la puerta, mientras que gravas de distintos colores permiten diferenciar los espacios interiores, la muralla y la zona del acceso. Se ha decidido conservar íntegramente la acequia moderna, cuyos partidores y trazado alteraron significativamente el sector, eliminando depósitos estratigráficos extramuros y parte de la torre oriental que flanqueaba la puerta. Este elemento hidráulico, además, testimonia las transformaciones agrícolas de finales del siglo XIX, en cuyo contexto se produjo el hallazgo fortuito de la Dama de Elche, una de las piezas más emblemáticas de la cultura ibérica, cuyo contexto histórico comienza ahora a perfilarse con mayor claridad.

Lorrio subraya la relevancia de esta integración: “La acequia nos recuerda que la historia del yacimiento no concluye en época ibérica. El paisaje actual es fruto de intervenciones continuas, y comprender estas transformaciones es esencial para explicar La Alcudia en su totalidad”.es es clave para explicar La Alcudia en su totalidad”.