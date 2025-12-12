El alcalde de Elche presenta al Consejo Social los "presupuestos más expansivos de la historia"

El salón de plenos acogió este viernes la reunión del Consejo Social de la ciudad donde el alcalde de Elche, Pablo Ruz, junto al vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, han presentado los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 342 millones de euros. El Consejo Social está formado por representantes de entidades sociales, empresariales, festeras y educativas con la participación de universidades y colegios profesionales, además de los sindicatos, grupos políticos y presidentes de distrito.

El alcalde Pablo Ruz, durante su intervención / INFORMACIÓN

En un comunicado, porque al acto no se permite la asistencia de medios de comunicación, el Ayuntamiento asegura que Ruz ha recordado la importancia del Consejo Social y ha destacado que los presupuestos de 2026 son los “más expansivos de la historia de la ciudad”, con un incremento de la recaudación, pese a la bajada del IBI. El regidor ha explicado los "tres grandes proyectos" que ya están en marcha, como el Mercado Central, el plan Casa Fácil para la construcción de 400 viviendas y el Centro Social de Torrellano. Destacó el aumento del 5’7 % en el capítulo de inversiones, hasta los 50’9 millones.

Siempre según la nota, Ruz pidió a los miembros del Consejo Social que “actúen como vasos comunicantes con la sociedad para hacer realidad el proyecto que reflejan los presupuestos, que no es de dos los partidos políticos que están en el gobierno, sino de la ciudad y para todos los ilicitanos”. Añadiendo que “reflejan que la colaboración público-privada es un verdadero motor socioeconómico”. De ahí la venta de dos grandes parcelas de 500.000 y 100.000 metros cuadrados en Vallongas y para la ampliación de Parque Empresarial. También destacó que los “servicios públicos no tienen que ser rentables económicamente, pero sí tiene rentabilidad social y vertebradora” como es el caso del bus a pedanías.

Un momento de la reunión del Consejo Social de Elche / INFORMACIÓN

Las diferentes entidades, dice la nota, "han coincidido en valorar positivamente que el Ayuntamiento haya presentado las cuentas de 2026 en tiempo y forma. Desde las organizaciones empresariales han destacado la importancia de la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento, el nuevo modelo de concurrencia competitiva para la concesión de ayudas, basado en proyectos y no en asignaciones nominativas, así como el desbloqueo del Mercado Central o el fuerte incremento de inversiones en parques y jardines y servicios sociales". Añade que "las entidades sociales han expresado una valoración positiva, destacando el incremento en 23 millones de euros para políticas de acción social, corroborando que para el gobierno municipal las personas están en el centro. Además, han mostrado su respaldo al modelo de colaboración público-privado, así como a la concurrencia competitiva por considerarla clara, transparente y beneficiosa para todos”.

Calidad

"Desde los sindicatos han felicitado al equipo de gobierno por la implantación de la carrera profesional que mejorará la eficiencia y la calidad del servicio a la ciudadanía. Asimismo, los presidentes de distrito han señalado que los presupuesto de 2026 transmiten “ánimo y confianza” al ver que se impulsa la modernización de barrios como Carrús y que se avanza en proyectos clave como Jayton, los mercados municipales o la renovación urbana", acaba el comunicado.