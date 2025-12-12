Fallece a los 85 años Emilio Cano, empresario y ex presidente del Consejo Social de la UMH

El mundo empresarial ilicitano llora la pérdida de Emilio Cano Cerdán tras confirmarse su fallecimiento a los 85 años. A lo largo de su carrera llegó a ser presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernánfez de Elche y en el plano político fue referente del Centro Democrático y Social (CDS) en Elche durante los años ochenta y una de las voces más reconocidas del centrismo local. Cano encabezó en 1987 la candidatura del CDS en las elecciones municipales, logrando seis concejalías y situándose como segunda fuerza más votada en una etapa clave de la política local tras la Transición.

Infancia

Nacido en una familia trabajadora, ya que era el cuarto de cinco hermanos y su padre trabajaba en el sector de las máquinas de coser, Cano estudió en el Colegio del Raval y cursó el bachillerato en La Asunción. Desde niño compaginó los estudios con tareas familiares y también tenía predileccion por el deporte, hasta llegar a ser jugador del Alicante, del Elche juvenil y el Ilicitano, aunque siempre decía que su gran pasión era el atletismo.

Máquinas de coser

En el servicio militar, destinado en Alcoy, aprovechó los permisos para matricularse en la escuela de maestría. Tras finalizarlo, regresó a Elche para trabajar junto a su padre. En 1969 se trasladó a Londres para perfeccionar el manejo de máquinas de coser y aprender inglés. A su vuelta recibió una oferta para trabajar en la exportación del calzado ilicitano hacia Inglaterra, lo que le llevó a viajar por países como Emiratos Árabes, Líbano, Siria, Grecia, Italia o China. Tal fue su predilección por el oficio que llegó a poseer una de las colecciones de máquinas de coser antiguas más importantes del mundo, una afición que enlaza con la tradición familiar que marcó su vida.

Emilio Cano junto a su colección de máquinas de coser antiguas / INFORMACIÓN

Durante los años setenta regresó definitivamente a su ciudad natal, donde se casó y continuó vinculado al sector del calzado. En esa etapa colaboró de forma puntual con el recién legalizado Partido Comunista de España (PCE). En 1979 rechazó concurrir en las listas tanto de UCD como del PCE para las primeras elecciones municipales democráticas.

Más adelante ingresó en el CDS, donde desarrolló la etapa más relevante de su vida política, hasta llegar incluso en 1987 a encabezar la lista municipal del partido y ser nombrado responsable del área de Turismo, cargo del que dimitió en 1989 debido a discrepancias con el entonces edil socialista Diego Maciá.Continuó militando en el CDS hasta su disolución a mediados de los años noventa, según se traslada de su biografía publicada en la cátedra Pedro Ibarra de la UMH.

Referente universitario

Su aportación a la ciudad se extendió también al ámbito universitario. En 1997 fue elegido, junto con otras personalidades destacadas, para definir aspectos clave de la entonces reciente Universidad Miguel Hernández. Desde 1997 hasta julio de 2007 presidió el Consejo Social de la UMH, etapa en la que contribuyó a consolidar la institución académica.

En 2013 el Consejo Social lo distinguió con el premio Relevancia Social por su trayectoria, también como Patrono de Honor del Parque Científico y Empresarial de la institución universitaria.