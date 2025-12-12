De concejal en Elche a cumplir el sueño de infancia de ser Cantó

Con sólo pararse a hablar unos minutos con el concejal popular Claudio Guilabert uno reconoce en su mirada que fuera de la política tiene un profundo sentimiento hacia ciertas tradiciones como la Venida de la Virgen. En apenas dos semanas, concretamente el próximo 28 de diciembre, el edil de Espacios Públicos encarnará el papel de Francesc Cantó anunciando a la ciudad de Elche el hallazgo de la patrona desde la playa del Tamarit. Lo hará después de años de trabajo silencioso como suplente, y tras una vida marcada entre caballos y un legado familiar profundamente arraigado a las fiestas.

Lo que más le emociona de todo es que su hijo le reconozca que su sueño de mayor no es ser Spiderman, si no el guardacostas ilicitano. Ante ese tipo de revelaciones relata que ha merecido la pena haber dedicado tantas horas a visitar colegios para divulgar acerca de las fiestas de invierno, porque cuando lo hace se ve reflejado en aquel niño que con cinco años le pedía a su padre que se lo llevase de madrugada a ver la representación. Siente también que esa pasión que bebió desde El Raval por parte de su abuelo, de sus tíos y su progenitor ahora se la está transmitiendo a las nuevas generaciones.

No es que se vea ya el camino hecho, pero cuando le preguntan desde cuándo viene preparándose para el papel, explica que ser jinete forma casi parte de su ADN, ya que si hay quien va al gimnasio o juega al fútbol, él eligió desde pequeño la hípica. Tiene una rutina semanal muy marcada, que combina con su trabajo de edil. Fue a partir de septiembre y octubre cuando los entrenamientos se volvieron más específicos con ejercicios adaptados a cada équido, con simulaciones de respuesta ante cohetes, viento, tracas, niños correteando y plazas estrechas. Hace unas semanas se desplazó a la playa para habituar a uno de los ejemplares a moverse entre la arena y está previsto que este sábado se produzca uno de los ensayos generales en los que se prepara la escenografía con el arca y los marineros y el concejo antiguo.

Binomio jinete-caballo

Para el ilicitano la relación con el animal es un eje central. Habla del binomio jinete-caballo como quien habla de un pacto: él conoce sus nervios; el caballo, los propios. Por eso elige con precisión a sus compañeros de viaje, los mismos caballos que su antecesor lució en 2024 y que están habituados ya al gentío. Así las cosas, Único será el encargado de los momentos más intensos de la romería y la procesión del 29. La yegua Lucera repetirá la estampa serena del hallazgo en la playa mientras que Gabbana será la elegida para la carrera por haber construido con ella un “feeling” especial, reconoce.

El edil Claudio Guilabert junto al caballo con el que se escenificará el hallazgo en la playa del Tamarit / AXEL ALVAREZ

El ilicitano entró como suplente en la anterior dirección de la Sociedad pero lo cierto es que el papel le vino prácticamente de rebote, y aunque confiesa que siempre había tenido ilusión por encarnar al histórico personaje, pensaba que le llegaría como mínimo en dos o tres años. Por sucesión le correspondía a Jorge Esquembre, pero la incompatibilidad académica del joven abrió un hueco inesperado. Tampoco imaginaba que Iván Pomares, su amigo y el Cantó en los últimos tres años, cerraría etapa este 2025. Antes de tomar una decisión lo meditó con la familia y también se lo consultó al propio alcalde, Pablo Ruz, a quien define como casi un hermano, y que le terminó de dar el empujón. La ratificación del cargo fue por unanimidad en la votación el pasado marzo en la asamblea de la Venida de la Virgen.

Dejar un sello

De entrada a Guilabert le gustaría disfrutarlo más de un año, aunque prefiere dejar el tiempo en manos de la propia fiesta. Para él, es importante que cada guardacostas deje su sello para que los que vengan detrás puedan recoger todo lo que los demás han dejado. Para afrontar el reto con las máximas garantías narra que ha buscado el consejo de quienes en su momento debutaron en el papel como el veterano Carlos Pérez, Paco Sanmartín, Jerónimo Tripiana o el último afortunado, Iván Pomares, que planteó la dimisión por cuestiones laborales y personales. El concejal reconoce que se siente muy amparado por la propia yeguada Salinas, de donde proceden los animales, así como por su antecesor y los tres suplentes: Jorge, Jesús y Ricardo, con quienes comparte rutas a caballo cada fin de semana.

Eso sí, se da la casuística, como explica el edil, de que cada uno de los Cantó vivió un trazado urbano en la ciudad diferente, teniendo en cuenta que de hace dos décadas a esta parte se ha modificado mucho la vía pública con la instalación de más plataformas únicas y aglomerado impreso que puede alterar la pisada del caballo. "Cualquier cosa puede suceder por eso tienes que estar muy atento a la reacción del caballo y anticiparte a esas reacciones", indica el jinete, quien expone que hay una gran responsabilidad para evitar que ocurra cualquier percance más allá del momento de la carrera. Aclara que este año se mantendrán las medidas de seguridad con el vallado por Alfonso XII, todo para prevenir capítulos de caídas como la de 2022, cuando Cantó se precipitó al suelo al asustarse el caballo al abalanzarse sobre él un grupo de personas antes de enfilar la Plaça de Baix.

Si bien, y pese a que ya se han colocado las banderolas que dan la bienvenida a las celebraciones locales desde el huerto de Portes Encarnades, queda el montaje de estas medidas de prevención, de las que se desconocen detalles exactos sobre si se ampliará. El edil señala que hará lo que le indiquen y aprovecha para pedirle a la población que tome conciencia de lo asustadizos que pueden llegar a ser estos animales si se encuentran con estímulos que no se esperan.

Arraigo

Guilabert celebra que en los últimos años el arraigo emocional acerca de la fiesta se ha multiplicado y reitera que de una etapa de escasa participación se ha pasado a una celebración viva, con familias enteras volcadas y colegios involucrados. A pocos días de las fiestas, confiesa que tiene nervios, pero de los buenos porque siente que cerrará un ciclo familiar de décadas.