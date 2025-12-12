El Hospital General de Elche urge a moderar el uso de pantallas para frenar el avance del ojo seco

El Hospital General Universitario de Elche ha lanzado un mensaje claro: regular el uso de pantallas se ha convertido en una de las recomendaciones esenciales para contener el incremento del síndrome de ojo seco, una afección cada vez más extendida. La advertencia se enmarca en una jornada informativa organizada por Enfermería de las consultas de Oftalmología, dirigida a la población y centrada en ofrecer herramientas para prevenir, identificar y manejar esta alteración ocular.

La actividad tiene lugar este viernes 12 de abril, en horario de mañana, en el vestíbulo de la primera planta del edificio de consultas del centro sanitario.

El síndrome aumenta por pantallas y ambientes adversos

El síndrome de ojo seco es una alteración de la superficie ocular que se produce por una producción insuficiente de lágrima o por una evaporación excesivamente rápida. Provoca irritación, visión borrosa, sensación de arenilla o enrojecimiento, afectando de forma notable al bienestar diario.

El Hospital explica que su incidencia crece por varios factores: el uso prolongado de dispositivos electrónicos, la exposición a ambientes contaminados, el abuso de climatización o calefacción y el empleo habitual de ciertos cosméticos. Se estima que entre el 11 % y el 20 % de la población sufre esta afección, especialmente a partir de los 40 años, siendo más común en mujeres.

Recomendaciones del Hospital General de Elche contra el síndrome del ojo seco / INFORMACIÓN

Recomendaciones prácticas para casa

Consuelo Cremades Céspedes, enfermera de las consultas de Oftalmología y una de las organizadoras, detalla que el objetivo de la jornada “es ofrecer a la ciudadanía herramientas prácticas para reconocer los síntomas del ojo seco y sobre todo, qué medidas pueden adoptarse en el entorno domiciliario para prevenir o aliviar las molestias asociadas”.

Durante la sesión se proporcionarán pautas de higiene ocular, consejos para un uso responsable de pantallas, técnicas de hidratación y cuidados específicos que pueden marcar una diferencia en la evolución del problema. También se detallará en qué situaciones conviene pedir valoración sanitaria para evitar complicaciones.

Un encuentro abierto a personas con síntomas o en prevención

El perfil de asistentes incluye tanto a quienes ya experimentan fatiga ocular, irritación o sequedad, como a quienes desean evitar su aparición mediante hábitos saludables. Con esta iniciativa, el servicio de Enfermería refuerza su compromiso con la educación para la salud y la promoción de rutinas que mejoren la calidad de vida.