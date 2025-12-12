El Huerto del Cura de Elche renueva su audioguía e incorpora espacios inéditos al recorrido

El Huerto del Cura ha completado una actualización integral de su audioguía y del itinerario oficial, una renovación que el histórico jardín ilicitano ofrece de forma gratuita como complemento a la entrada. El objetivo es doble: actualizar los contenidos y adaptar el recorrido a los nuevos espacios que se han incorporado recientemente, mejorando la experiencia global de quienes lo visitan.

Nuevos espacios y contenidos ampliados

Una de las novedades más destacadas es la ‘Academia de Palmeras’, un espacio didáctico que reúne información especializada sobre esta familia botánica, de la que el jardín conserva alrededor de 90 especies procedentes de distintos lugares del mundo. El área cuenta con paneles informativos que detallan el origen, hábitat y características de la familia Arecaceae, ofreciendo un enfoque educativo y científico sin perder el atractivo paisajístico del entorno.

La audioguía incorpora también la exposición ‘2500. Entre el Huerto del Cura y La Alcudia. Dos espacios, una historia’, creada junto a la Fundación La Alcudia de la Universidad de Alicante y el INAPH. Este punto incluye un documental donde se explica cómo el agua y la tierra han marcado la historia de Elche desde la cultura ibérica hasta el actual palmeral.

El aljibe recuperado, un atractivo singular

Otra incorporación relevante es la rehabilitación del ‘Viejo aljibe de la Dama’, situado tras el estanque del Tocador de la Dama. Este aljibe, oculto durante décadas, fue abierto el pasado año y transformado en un espacio donde se combinan agua, peces, vegetación, música y luz, creando un ambiente especialmente sugerente para los visitantes.

Plano informativo instalado en el jardín del Huerto del Cura de Elche / INFORMACIÓN

Accesibilidad, orientación y calidad visual mejoradas

La renovación no solo amplía los contenidos: incluye mejoras en accesibilidad, orientación y calidad visual. Se han instalado nuevos planos informativos con diseño actualizado a lo largo del recorrido, lo que facilita la orientación dentro del jardín. Además, la audioguía permite escuchar o leer los contenidos, una mejora clave para personas con discapacidad auditiva.

El nuevo itinerario incorpora, por primera vez, rutas alternativas adaptadas para usuarios de sillas de ruedas o carritos, garantizando un desplazamiento más cómodo y seguro. A ello se suma la actualización de las imágenes de la aplicación, ahora más nítidas y capaces de mostrar con mayor detalle los aspectos botánicos y patrimoniales del Huerto del Cura.

Con estas mejoras, el jardín invita a redescubrir su recorrido en un formato con más claridad, más contenidos y más accesibilidad, pensado para que cualquier visitante pueda disfrutarlo “como nunca antes”.