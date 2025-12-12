“El Juego de Elche” se estrena en una gala que reúne a más de 40 empresas y comercios ilicitanos

El pasado 11 de diciembre se presentó oficialmente en una gala en el Museo Escolar de Puçol, que reunió a empresas protagonistas del juego, medios de comunicación y representantes del tejido social y económico de Elche.

Elche tiene ya su propio juego de mesa. El Juego de Elche transforma la ciudad, sus barrios y su tejido empresarial en un tablero en el que las familias compiten por hacerse con 7 comercios o instituciones ilicitanas para ganar la partida.

El proyecto, impulsado por Enric Cervera y desarrollado junto al equipo de Copyholic, se presentó en una gala celebrada el 11 de diciembre en el Museo Escolar de Puçol, arropado por empresas, comercios locales, medios de comunicación y representantes institucionales.

Lejos de ser un producto más de campaña navideña, El Juego de Elche es el resultado de un año de trabajo que ha mezclado diseño, narrativa y mucho amor por la ciudad. Así lo resume Antonio Espigares, responsable comercial y de alianzas de Copyholic:

«Ha sido un trabajo de todo un año, pero ha merecido cada minuto. Ver las sonrisas de empresas, familias e instituciones ilicitanas al reconocerse en el tablero y pensar que podrán jugar estas navidades con un juego que se quedará para toda la vida es el mejor premio posible; hace que todas las horas invertidas se queden cortas».

El juego combina mecánicas clásicas de la Oca y del Monopoly, pero con alma local. En lugar de calles genéricas, quienes juegan avanzan por casillas dedicadas a comercios de barrio, centros educativos, instituciones, proyectos de innovación y espacios emblemáticos de Elche. Cada tirada de dado es un pequeño viaje por la ciudad y un guiño a quienes la hacen posible día a día.

Para Alicia Espigares, responsable de la parte digital y de la coordinación del proyecto, el juego tiene también una lectura muy personal:

«Es un homenaje a todo lo que me ha dado Elche y, además, me llevo un recuerdo inolvidable de compartir sala con entidades tan importantes que dan valor a la ciudad. Mirabas el escenario de la gala y veías, en un mismo espacio, comercio local, universidad, asociaciones empresariales y proyectos culturales. Eso dice mucho de lo que es Elche».

En el centro del proyecto está también la forma de contar la ciudad. Ahí entra el trabajo de Elena Tur, responsable de contenidos y comunicación en Copyholic, que ha ayudado a hilvanar la historia del juego con la de las personas que lo protagonizan:

«Queríamos que cada casilla contara algo más que un nombre. Que quien jugara pudiera decir: aquí estudié, aquí compramos, aquí hemos vivido momentos importantes. El tablero es casi una excusa para poner en valor la memoria emocional que todos tenemos de Elche».

El universo visual del juego lleva la firma de la diseñadora Myriam Ruiz de Lope y de su hijo Miguel Quiles, de BlueMind Creativos. Su estilo, reconocible y lleno de detalles, se ha convertido en uno de los grandes atractivos del proyecto.

«Ha sido muy ilusionante porque hay mucha gente que yo conocía dentro del juego», explica Myriam Ruiz de Lope.

«Me he basado mucho en Wes Anderson y los he plasmado en el juego. Y lo más importante de Elche, para mí, es la Dama de Elche. Quería que fuera lo más llamativo del juego y que se viera a los protagonistas muy engalanados, a la altura de lo que representa la ciudad».

Desde la vertiente comunitaria y digital, María Erades (Merades MK), al frente de las redes sociales del proyecto, insiste en que El Juego de Elche no termina en la campaña de lanzamiento:

«El juego no es el final, sino el comienzo de la historia que Elche tiene que contar. A partir de ahora serán las familias, los comercios y los propios protagonistas los que sigan haciendo vivo el proyecto cada vez que abran la caja y jueguen una partida».

La gala de presentación reunió a protagonistas del tablero, representantes del tejido empresarial y del comercio local, así como a instituciones vinculadas al desarrollo económico de la ciudad. Durante el acto se subrayó la importancia de iniciativas que combinan ocio familiar con apoyo al comercio de proximidad y reconocimiento a las entidades que construyen el día a día de Elche.

El Juego de Elche puede adquirirse a través de su web oficial y en distintos comercios ilicitanos, incluidos algunos de los propios protagonistas que aparecen en el tablero. Con cada partida, la ciudad vuelve a desplegarse sobre la mesa, entre dados, risas y mucha complicidad ilicitana.