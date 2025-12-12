Morant reivindica la “tolerancia cero” del PSOE ante la corrupción y el acoso sexual

La ministra de Ciencia y presidenta del PSPV, Diana Morant, defendía en Elche este viernes que el PSOE mantiene una política “inmediata, contundente y de tolerancia cero” ante los casos de presunta corrupción y denuncias por acoso sexual que han salpicado al partido en las últimas semanas. La dirigente socialista respondió así a las preguntas sobre la situación interna de la organización a nivel estatal, tras su reunión con la ejecutiva comarcal del partido.

Morant aseguró que el PSOE está actuando “en cuanto se registra una denuncia”, y rememoró cómo en el caso de José Luis Ábalos —“lo recuerdo perfectamente porque a las siete de la mañana leí la noticia”—, la dirección actuó en pocas horas: “Cuando empezó aquel comité federal ya había sido apartado de la dirección del partido y se anunció que sería apartado de su puesto de trabajo. ¿Qué más se puede pedir?”.

“El PSOE practica el ‘yo sí te creo’ sin matices”

La ministra reivindicó que la organización aplica los principios feministas como parte de su identidad: “El Partido Socialista practica el ‘yo sí te creo’ y pide la inmediata dimisión, el acta y el cargo”. Añadió que el partido ha reaccionado igual en los casos recientes: “La respuesta ha sido inmediata y muy contundente”.

Morant subrayó que el PSOE ha sido el partido que ha llevado “las reivindicaciones del feminismo de la calle a las normas internas y a las leyes que protegen a las mujeres”, y que seguirá revisando y reforzando sus protocolos, aunque insistió: “Nadie habrá oído a ningún cargo del Partido Socialista disculpar o justificar estos comportamientos”.

Rechaza comparaciones con el PP y niega financiación irregular

Ante las preguntas por las investigaciones que afectan a exdirigentes socialistas, Morant fue tajante: “El Partido Socialista no tiene ningún tipo de sospecha de financiación irregular. No es comparable con la Gürtel”. Y añadió: “Yo no recibo sobres; al revés, contribuyo a la financiación del partido”.

También rechazó cualquier paralelismo con episodios judiciales del PP: “El Partido Popular trabajaba en una sede pagada con dinero B y destruyó un ordenador a martillazos. Aquí no. Cuando Leire Díez entró en Ferraz con un pendrive, el partido lo entregó a la justicia”.

La ministra Diana Morant en la sede del PSOE en Elche este viernes / Matías Segarra

Las imputaciones: “respuesta contundente”, pero sin impacto orgánico

Sobre los casos que han afectado a personas del entorno de José Luis Ábalos o a militantes investigados en tramas de contratación, Morant recalcó que se ha actuado del modo más expeditivo posible: “Estas personas recibieron la respuesta contundente del partido: la expulsión inmediata”.

La ministra mostró su confianza en la investigación judicial y remarcó que no existen indicios de que el PSOE se haya beneficiado de las actividades de los investigados. “Ahora lo que queda es colaborar. Como organización no podemos hacer mucho más”, afirmó.

Caso Dana: “Mazón condicionó la gestión por acción o por omisión”

Sobre la dana, Morant reiteró la posición del PSPV: “El señor Mazón por acción o por omisión condicionó la negligente gestión de la DANA”. Recordó que “los técnicos pedían enviar un mensaje a la población desde las 17:30” y que los mensajes internos conocidos refuerzan esta visión: “Ese ‘aguanta, Salo, no puedes confinar a toda la provincia’ causó 230 muertes”.

Afirmó que el PSPV seguirá “hasta el final” para depurar responsabilidades: “Impulsaremos que paguen aquellos que impidieron que la emergencia se gestionara como indicaban los técnicos”.

Relaciones Consell-Gobierno

La ministra de Ciencia y presidenta del PSPV, Diana Morant, exigía al Ejecutivo valenciano que “se gane la normalidad democrática” y abandone lo que considera una gestión insuficiente y negacionista ante las consecuencias de las danas y la emergencia climática.

La ministra afirmó que el relato del PP sobre la reconstrucción tras las danas“no se sostiene”: “De cada 10 euros invertidos en la zona cero y para las víctimas de la dana, nueve han venido del Gobierno de España, nueve de cada 10”.

Considera una “anomalía política” que dirigentes autonómicos visitaran recientemente municipios afectados “más de un año después” del desastre. “¿Es noticia que el Gobierno valenciano pise por primera vez poblaciones que hace más de un año sufrieron una dana?”, cuestionó, criticando lo que califica como “exhibición” de una gestión ajena.

La ministra Diana Morant expuso ante los medios de comunicación las peticiones del Gobierno al Consell / Matías Segarra

Reclama asumir la condonación de deuda y el plan de vivienda

Morant instó a Pérez Llorca a aceptar la condonación de 11.000 millones de deuda ofrecida por el Gobierno central, “el 20 % del endeudamiento valenciano”, originado —recordó— “en la peor crisis con un presidente que era Mariano Rajoy”. Aseguró que renunciar a esta medida sería “perjudicar a los valencianos”.

También le pidió apoyar el plan estatal de vivienda, que multiplicaría por tres la inversión en la Comunitat si el Consell se compromete a “proteger para siempre la vivienda de protección oficial” y aplicar la ley estatal. “Si no hay garantías, esas viviendas podrían volver a venderse pese a haberse construido con dinero público”, advirtió.

Pide un pacto autonómico contra la emergencia climática

Morant reclamó al Gobierno valenciano sumarse al pacto de Estado contra la emergencia climática, recordando que la Comunitat ha sufrido “la peor catástrofe natural” reciente, con 230 fallecidos entre distintos episodios. “¿Qué más hace falta para tener un gobierno que no sea negacionista?”, dijo, citando la DANA de la Vega Baja en 2019 y la registrada en 2024 en las comarcas y provincia de Valencia.

Critica el trato del PP a las víctimas

Por último, la dirigente socialista denunció que en la comisión de investigación de las Cortes sobre la DANA “se ha vetado la voz de las víctimas”, algo que calificó de “indecencia”. Recordó que cuando estas comparecieron en el Congreso —“gracias al PSOE”— sufrieron “el maltrato del Partido Popular”.

Detalló que no fueron aplaudidas cuando relataron historias como las de familias de Dolores, Toni, Carmina o Rosa, mientras —añadió— “sí se aplaudió y arropó a Mazón”.

“La normalidad no se pide, se gana”, concluyó Morant, afirmando que el Consell “no se ha ganado el respeto de las víctimas ni de los alcaldes abandonados durante más de un año”.