El museo de la Casa de la Virgen de Elche abrirá provisionalmente sólo dos horas por las tardes por la falta de personal

La apertura del museo de la Casa de la Virgen, así como ha ocurrido con el Museo del Agua del Molí del Real, estará condicionada a la disponibilidad del personal. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, reconoció este viernes la problemática que hay con el capítulo 1 del presupuesto en base a que los empleados públicos actuales no pueden absorber los nuevos espacios públicos que han abierto. La solución provisional que da el Ejecutivo local es que el recién rehabilitado espacio del huerto de Portes Encarnades abra al público todos los días de la semana por las tardes de dos a tres horas. Eso sí, a preguntas de los periodistas en una visita a las obras ya terminadas del inmueble, el regidor no dejó claro para cuando podrá haber un horario definido y estable. Tampoco despejó la duda sobre si se gestionará con medios municipales o a través de una empresa turística.

Desde el equipo de gobierno aprovecharon el encuentro para justificar que la subida de tres millones de euros para limpieza en las futuras cuentas municipales está motivada para llegar a nuevas infraestructuras como esta casa centenaria, de cuyo mantenimiento se tiene que hacer cargo el Consistorio desde que firmó la cesión con el propietario por 40 años para conseguir que sea sede permanente de la Sociedad Venida de la Virgen. Ruz también negó la posibilidad de compra en el inmueble porque confía en que los titulares de la finca no lo reclamarán "porque son ilicitanísimos y no hay detrás ningún fondo de inversión ni empresa exterior".

En este sentido, Ruz aprovechó para agradecer la mediación del edil Francisco Soler para la cesión del uso de la casa por parte de la familia propietaria del huerto porque sin ese trámite, “jamás se habría podido rehabilitar”. Reconoció también el trabajo de la edil de Festejos, Inma Mora, por la coordinación con la Sociedad Venida de la Virgen, que ahora tendrá que ir progresivamente desplazando sus fondos de la sede que utilizaban de forma provisional en el huerto de la Tía Casimira. La presidenta de la entidad, Fina Mari Román, felicitó al Ejecutivo local por hacer posible que el colectivo tenga su sitio después de décadas de reivindicación.

Un momento de la visita en el interior del museo de la Casa de la Virgen / Matias Segarra

El primer edil también tuvo elogios para su socia de gobierno, Aurora Rodil, por haber sido "cómplice directa" en la restauración así como con el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, por la actuación de regeneración del huerto. Tampoco se olvidó de Riegos de Levante, en concreto de su presidente Roque Bru, por asegurarse el regadío tradicional.

Romería

El Ayuntamiento aprovechó esta primera toma de contacto con la infraestructura rehabilitada, en la que la Administración local ha invertido cerca de 640.000 euros, para avanzar que la inauguración se realizará el próximo domingo "llueva o no llueva". Está previsto que a partir de las 10.30 horas se inicie una romería con la imagen peregrina de la Maredéu hacia el huerto. Ahora bien, en caso de que el tiempo no acompañe la virgen se trasladará directamente de la basílica al huerto ilicitano.

Ruz abrió su intervención señalando el estado actual que presenta el huerto después de haberse resembrado con jacintos e incluso apuntó que desde hace tres meses se riega con agua de calidad . Al hilo, agradeció que, ya desde fuera, se pueden apreciar cambios al haberse sustituido la antigua puerta de hierro, que suponía incluso un riesgo de tropezones durante las celebraciones del día 28, por una nueva entrada de madera rojiza, acorde a la estética de las Puertas Coloradas.

En cuanto al edificio en sí, incidió en que “hace unos años estaba a punto de colapsar”, con la puerta fracturada y el interior completamente en ruinas, con lo que la recuperación ha sido integral. Al mural lateral de la patrona de Elche se suma otro nuevo mosaico a la entrada en blanco y negro con la imagen de la Maredéu, similar al que se está colocando en otros espacios públicos desde que PP y Vox gobiernan. El escudo de la Sociedad también predomina en las entradas y en varios puntos de la finca.

Visita guiada

Ya en el interior lo que llama la atención, de entrada, es uno de los imponentes gigantes que suelen salir en la procesión del angelets del 29 de diciembre. A lo largo de las cinco salas que se han musealizado se puede apreciar un recorrido cronológico de la historia de las fiestas de invierno ilicitanas. La documentalista Anna Álvarez, que ha trabajado profundamente para dar forma a la exposición permanente, fue la encargada de introducir por cada uno de los rincones del museo en una primera visita guiada al equipo de gobierno y miembros de la Venida. En este trabajo documental también ha intervenido Gregorio Alemañ, Jefe de Patrimonio, que no pudo acudir a la cita.

A lo largo de las estancias se puede apreciar el traje antiguo de Cantó y el que se estrenó en 2024, así como maniquíes con otras vestimentas tradicionales como la que emplean los niños y niñas en el trono dels angelets. De igual forma se han instalado múltiples paneles, que recuerdan mucho a la estética de las aleluyas, que junto a pequeñas pantallas de televisión introducen al visitante en algunos de los momentos más icónicos desde la representación del hallazgo hasta la carrera de Cantó. A través de una sucesión de imágenes también se le da importancia a la evolución de los personajes y elementos que conforman las fiestas como los marineros. Entre esas fotos históricas se puede ver, por ejemplo, cómo era el arca de la virgen en 1928.

Estado del exterior de la Casa de la Virgen / Matias Segarra

Álvarez reconoció que la investigación documental se complicó porque muchas fotografías no estaban datadas, con lo que han recibido la ayuda del archivero del Misteri Joan Castaño para arrojar más luz. Entre ese fondo se cuenta cómo se celebraba antiguamente la tradición con la procesión-carrera larga desde las parroquias de El Salvador y San Juan a principios de la década de los sesenta, cómo se velaba a la virgen aquellos años en los que no había romería anual o incluso se rememoró que además de lanzarse aleluyas al paso de la patrona desde carros triunfales era común que los zapateros lanzasen esparteñas y los panaderos el pan. Otras señas perdidas serían los maitines, que era una especie de rezo nocturno de la Virgen.

Las instalaciones han conservado la antigua alacena y la cocina, y para darle un toque actual se ha expuesto también la colección de cuadros sobre la Venida de la Virgen inspirados en figuras de Lego que Antonio Ródenas ha cedido para el museo. De igual modo, se ha instalado una biblioteca virtual para que el usuario pueda ampliar la información accediendo a unos códigos Qr.

Reacciones

La concejal de Festejos, Inma Mora, defendió este viernes que existe una vinculación emocional del edificio con generaciones de ilicitanos. “Nos ha acompañado desde que éramos pequeños”, afirmó. La concejal Aurora Rodil, por su parte, recordó que al llegar al gobierno se propusieron “transformar Elche y cuidar de sus tradiciones”, y que este proyecto simboliza ambos objetivos. Rememoró, mirando las palmeras al fondo, la etapa en la que los concejales del equipo de gobierno salían los sábados a limpiar huertos “que estaban desastrosos como este" y celebró que luzca “bello y lleno de potencial”. Rodil subrayó la “debilidad especial” del gobierno por la Mare de Déu y defendió que la imagen “merece un lugar con esta dignidad”. Destacó también la alegría que les han transmitido los vecinos ante la recuperación de las Puertas Encarnadas como espacio de referencia.