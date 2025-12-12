Los Reyes Magos se adelantan a Papá Noel en Elche por una razón solidaria

Una estampa cuanto menos curiosa e impactante. Los Reyes Magos de Elche hicieron su primera aparición a la ciudad este viernes cuando aún faltan casi dos semanas para Nochebuena y antes de que Papá Noel se cuele en los hogares para repartir ilusión. Y es que esta visita especial y adelantada de Sus Majestades de Oriente, que volverán de nuevo a la ciudad en la noche del 5 de enero, estaba más que justificada con un reto claro: sacar sonrisas a aquellos niños y niñas más vulnerables.

Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron su entrada este 12 de diciembre desde el edificio Capitolio, antiguo cine que después funcionó como Zara antes de que la Universidad CEU Cardenal Herrera lo adquiriese para implantar su tercera sede en Elche. Desde las imponentes escaleras del inmueble bajaron los tres reyes para recibir múltiples abrazos de menores ilusionados por verles desde tan cerca. Desde este enclave partió una cabalgata solidaria organizada por el CEU que, con una comitiva de unas 300 personas, recorrió las calles del centro hasta llegar a la sede de Carmelitas recolectando más de 400 juguetes que irán destinados a colectivos que trabajan con infancia en riesgo de exclusión social.

Villancicos

Cuando el reloj marcó las seis y las luces navideñas empezaban a imponerse al cielo de diciembre, algo cambió en el centro de Elche desde donde familias, estudiantes y profesores se unieron a un recorrido que avanzaba despacio, casi saboreando cada instante mientras los miembros de la Fervorosa Hermandad de la Flagelación y Gloria marcaban el paso con su Banda de Cornetas y Tambores. Los villancicos, mezclados con el sonido metálico de los tambores y los caramelos lloviendo de un lado a otro pusieron el color a una ya de por sí concurrida tarde de viernes. Infinidad de curiosos también se acercaron para inmortalizar este momento. Ya en el Jardín Vertical, en el interior del último edificio universitario, los Reyes se instalaron para recibir cartas y recoger los presentes.

Celebración de la cabalgata solidaria del CEU por las calles del centro de Elche / Matias Segarra

Concierto

Los juguetes viajarán al XIII Concierto Solidario de la Hermandad, programado para el próximo domngo, 14 de diciembre, en el Gran Teatro, otra demostración de cómo la ciudad se articula alrededor de su tejido social. El vicerrector del CEU, Álvaro Antón, que estaba entre la marea de participantes, explicó que la universidad no quiere limitarse a su función académica, sino “formar parte del corazón de Elche, de su día a día, de sus necesidades y sus alegrías”. Y el desfile fue la prueba perfecta. Al hilo, desde la institución universitaria resaltan que esta iniciativa se concibió como una oportunidad para que las familias se impliquen directamente en un movimiento solidario, vinculando el imaginario de los Reyes Magos y la ilusión infantil con un gesto de ayuda hacia otros niños.

El vicerrector Álvaro Antón junto a la edil Caridad Martínez y el gerente del CEU en Elche Paco Sánchez. / Matias Segarra

Al cierre de la actividad tuvo lugar una chocolatada compartida entre padres, estudiantes, vecinos, profesores… que puso el broche a un movimiento navideño que se impulsó días antes por la universidad, ya que se ha instalado una quincena de buzones en comercios del centro para recoger cartas en una campaña conjunta entre el CEU, la Asociación de Comerciantes del Centro y el Ayuntamiento. Una iniciativa que, según Javier Marco, secretario de los comerciantes, refuerza tanto la tradición como la actividad económica en estas fechas. Al hilo, entienden desde la asociación que el hecho de que esta universidad privada haya ampliado su cobertura en la ciudad sirve para aumentar la cooperación y desarrollar proyectos compartidos como este.