PSOE: “Ruz triplica la deuda, recorta dependencia, dispara las horas extras y acata las líneas rojas de Vox”

Con la calma de haber visto la copia del presupuesto 2026 que este jueves le ha entregado el equipo de gobierno (PP y Vox) en el Ayuntamiento de Elche, el Grupo Municipal Socialista ha hecho una segunda valoración del proyecto económico para el año próximo, un documento que no le gusta, principalmente, porque venga marcado por las líneas rojas de los socios del alcalde, Pablo Ruz.

A juicio del portavoz Héctor Díez el presupuesto supondrá un "perjuicio para la ciudadanía por las concesiones que ha otorgado el Partido Popular a sus socios de gobierno, la extrema derecha. “Pablo Ruz está lejos de ser el alcalde de todos. Ha aceptado todas las condiciones impuestas por la formación de ultraderecha que se ha plasmado en la reducción del gasto social y de cooperación internacional", resumió en una comparecencia este viernes.

El socialista apoyó estas declaraciones con algunos datos, información que no fue facilitada, o entendida de un modo distinto, por el equipo de gobierno el jueves cuando dio cuenta del pacto al que han llegado para firmar un presupuesto de 294 millones de euros. Así aseguró que con el presupuesto de 2026 se triplicará la deuda municipal desde que gobierna el bipartito de PP y Vox. “Dejamos el gobierno con una deuda a junio de 2023 de 27 millones de euros y una ratio de endeudamiento del 13’51 %. Con este presupuesto y con la petición de un préstamo de 31’5 millones de euros para 2026, tendremos una deuda de 92’1 millones de euros y una ratio de endeudamiento del 39’64 %". El concejal añadió, refiriéndose al anterior mandato, que "mientras nosotros hicimos grandes esfuerzos para quitarnos 115 millones de euros de deuda, el señor Ruz hace grandes esfuerzos para aumentarla”.

Menos para Dependencia

Pasó el concejal entonces a enumerar algunas partidas que, pese a que el presupuesto aumenta con respecto a 2025 (275 millones de euros) en 19 millones de euros (294 millones), se verán recortadas, lo que tildó de "cuestiones graves". Así citó los recortes en 200.000 euros de la partida de Servicio de Ayuda a Domicilio, otros 200.000 euros en Servicio de Ayuda a la Dependencia y 50.000 euros menos en Teleasistencia. "Recortar en dependencia, cuando las listas aumentan, no es de ser un alcalde que piensa en las personas”, aseguró el socialista.

Cooperación Internacional

A continuación citó una partida de la que habitualmente se habla poco, como es la de Cooperación Internacional, una de las que PP y Vox aseguraron en la comparecencia del jueves se recortará solo para atender aquellos proyectos que el equipo de gobierno considere convenientes, lo que no quiere decir que tengan que tener el respaldo de una ONG local. "Dentro de las concesiones que el PP ha hecho a Vox, se ha eliminado más del 50 % de las partidas destinadas a Cooperación Internacional, reduciendo la partida de proyectos de cooperación internacional", que dijo el socialista que se llamará en 2026 "emergencias internacionales", en 80.000 euros, quedando en 120.000 euros.

"Se han suprimido los convenios para estas iniciativas de Cruz Roja, Farmamundi y la Coordinadora Valenciana ONGD", dijo Héctor Díez, quien añadió que "han eliminado 166.000 euros para proyectos de desarrollo internacional, proyectos que realizan ONGs para países que necesitan la ayuda humanitaria para poder desarrollarse, programas que pretenden construir una escuela, llevar el agua a una aldea o ayudar a mujeres o niños. Esa es la humanidad del señor Ruz”, dijo un descontento Héctor Díez.

El concejal asegura, además, que las partidas de Cooperación Internacional se han reducido en más del 50%, las ayudas al pago del IBI se han minorado en 200.000 euros y quitan 10.000 euros del convenio con el Misteri

Otra de las partidas que, a juicio de los socialistas, "casi desaparece" es la de fomento del deporte base y escolar. “El año pasado ya recortaron unos 135.000 euros y este año han vuelto a recortar 115.000 euros, quedando tan solo 20.000 euros. No apuestan por el fomento del deporte en la escuela, algo que no llegamos a entender. Se gastan más dinero en dietas de locomoción y comida del alcalde y concejales que para fomentar el deporte en los colegios”. La cuestión no es baladí cuando, precisamente, el Ayuntamiento será Capital Europea del Deporte, un título que le ha concedido una asociación previo pago de una inscripción.

108 millones para Personal

El concejal resaltó que la partida para servicios extraordinarios aumentará el año próximo en 800.000 euros, recordando que "el capítulo de Personal sube 8 millones de euros respecto al presupuesto inicial de 2025, la mayor subida de esa área”. Y, como publicó INFORMACIÓN, una de las partidas que no alcanza los últimos acuerdos municipales es la que se refiere a Productividad y Carrera Profesional porque se destinan a ella 3,8 millones de euros cuando los compromisos anunciados por el equipo de gobierno en estos dos capítulos alcanzan los 4,5 millones de euros.

De “Comedor Al Taufik” a "Carrús”

Por último, otra de las concesiones que, a juicio del PSOE, hace Pablo Ruz a Vox, además de recortar en partidas sociales, es el cambiar el nombre de Comedor Social Asociación Islámica Al Taufik, por el de comedor social Carrús. ¿Por qué el cambio de nombre? Según los socialistas, la palabra Al Taufik significa “bienvenida” o “puertas abiertas”, como símbolo de ayuda a los más necesitados, algo que no gusta a los socios del PP que quieren reducir la migración. La asociación recibe una inestimable ayuda social desde hace muchos años y siempre bajo esta denominación que va a desaparecer.