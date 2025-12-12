Elche cierra el mejor noviembre de tasa de ocupación hotelera desde que hay registros

El penúltimo mes del año se ha cerrado en Elche con una tasa de ocupación hotelera del 81,8 %, según ha dado a conocer este viernes la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), "una cifra que rebasa la registrada hace un año en 4,4 puntos porcentuales y que también es la más alta de la serie histórica para noviembre", destacan. También ha sido favorable el comportamiento del precio medio por habitación, que se ha situado en 77,93 euros, con un ascenso interanual de 15,19 euros. Por tanto, por tercer mes consecutivo, ocupación, precios y también rentabilidad han alcanzado valores sensiblemente superiores respecto a los de noviembre de 2024.

Según un comunicado de este colectivo, "el turista que ha pernoctado en Elche en noviembre ha tenido como motivación principal los viajes de negocios (50,9 %), frente al cliente vacacional (49,1 %). En cuanto a la procedencia, ha sido mayoritario el turista nacional (57,6 %) frente al 42,4 % de viajeros internacionales. De los clientes internacionales, los más numerosos han sido los llegados de Reino Unido (18,9 %), seguidos de los de Francia (14,3 %), Alemania (10,8 %), Italia (10,8 %), Países Bajos (8,4 %), Bélgica (7,8 %), Irlanda (5,2 %), Polonia (4,3 %), Suecia (3,7 %), Noruega (3,1 %), o Dinamarca (1,9 %). El mejor mes se produce tras la conclusión del Año Jubilar, cuando los hoteles aseguraron que habían empeorado datos con respecto al año anterior y el Ayuntamiento dijo que había sido un excelente año de visitantes y turistas.

Datos de ocupación turística en Elche en 2025 / INFORMACIÓN

Fútbol

Las ocupaciones más altas han coincidido con los fines de semana. También han tenido una incidencia notable en las pernoctaciones algunos eventos del ámbito deportivo o académico, como han sido los encuentros del Elche Club de Fútbol frente a la Real Sociedad o el Real Madrid, el Hackathon Neurospark de NeurotechEU UMH, que se celebró los días del 4 al 6 o el Encuentro de la Conferencia Internacional de Entidades Alumni, que tuvo lugar los días 12 y 13.

Turistas en la Glorieta de Elche / Áxel Álvarez

"El panorama turístico nacional (con datos disponibles de octubre) refleja una tasa de ocupación del 61,8%. Los precios medios fueron de 120,54 euros y la estancia media en 3,1 días. Para diciembre se mantienen las buenas sensaciones y se espera alcanzar los registros de 2024 tanto en ocupación como en precios medios", concluye la nota.