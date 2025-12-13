La Dama de Elche inspira a sus artistas

La noche de este viernes marcó el paso definitivo de una iniciativa nacida en los balcones del barrio ilicitano del Raval a un espacio expositivo formal. A las 19 horas quedaba inaugurada en la Sala Capilla de la Orden Tercera Franciscana, en la plaza Reyes Católicos, la muestra “Balconadas del tiempo: la Dama presente”, un recorrido por 18 obras que han ido dando forma, año tras año, a una de las propuestas artísticas más singulares del casco histórico ilicitano.

Inauguración en Elche de la exposición “Balconadas del tiempo: la Dama presente” / Matías Segarra / Matías Segarra

La exposición, promovida por la Real Orden de la Dama de Elche, recoge una selección de lonas que participaron en las distintas ediciones de Balconadas al Raval, la iniciativa vecinal que desde hace cuatro años impulsa la Associació Veïnal Raval d’Elx con la gestión artística de Tania Baeza, Pepe Ros y Ángel Castaño. En formato de gran tamaño -cerca de 160 centímetros de largo por 120 de ancho- estas piezas nacieron para colgarse en fachadas y balcones, dialogando con la vida cotidiana del barrio y manteniendo un marcado carácter popular.

La Dama como hilo conductor

Aunque cada artista ha encontrado su propio modo de reinterpretarla, la figura de la Dama de Elche ha estado siempre presente en las Balconadas, convertida en símbolo compartido y en detonante creativo. Esa presencia es precisamente la que da sentido al conjunto expuesto ahora. La presidenta de la Real Orden, María del Carmen Pérez Cascales, explicó durante el acto que la entidad participa desde hace dos ediciones en este proyecto otorgando un premio especial a las obras que rinden un guiño estético o conceptual a la icónica escultura. “Con esta exposición hemos querido ofrecer una recopilación de lonas en las que la figura de la Dama está presente desde distintas miradas y sensibilidades”, señaló.

Entre las piezas colgadas en la capilla destacan precisamente las galardonadas por la Orden en los dos últimos años. Algunas de ellas han traspasado incluso el ámbito del barrio para convertirse en postales de Navidad oficiales o en carteles de las fiestas de agosto, muestra de cómo una imagen creada para un balcón puede transformarse en emblema cultural de la ciudad.

La inauguración de la exposición sobre la Dama de Elche reunió a decenas de ilicitanos / Matías Segarra

Un diálogo entre tradición y creación contemporánea

La puesta en escena en torno a la Dama de Elche funciona como un puente entre memoria y reinterpretación. Cada lona incorpora un lenguaje propio, desde estilos más figurativos hasta aproximaciones experimentales, pero todas comparten un mismo punto de partida: la voluntad de mantener viva a la Dama como símbolo identitario, fuente de inspiración y presencia cotidiana para quienes viven y transitan el Raval.

Para la Real Orden, esta exposición supone además “reforzar el compromiso con la difusión cultural y con el arte contemporáneo”, en un momento en el que la reivindicación del regreso de la pieza original sigue muy presente en la ciudad.

Dónde y cuándo verla

“Balconadas del tiempo: la Dama presente” podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026. El horario de apertura es de martes a sábado de 10 a 14 y de 15 a 18 horas, y los domingos y festivos de 10 a 14 horas. La entrada es libre.