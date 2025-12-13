El plan sombra de PP y Vox se instala en las pedanías de Elche

El pasado puente de la Purísima Torrellano, la pedanía más poblada del Camp d’Elx, acompañó a su patrona, la Inmaculada Concepción, en un ambiente diferente al habitual en los últimos años. Y es que el paso de la virgen en procesión por la calle que lleva su nombre estuvo marcado por dos hileras que suman 40 árboles que el Ayuntamiento de Elche plantó apenas días antes. Con esta actuación, el Ejecutivo local de PP y Vox ha desplegado su plan sombra en las pedanías, con el propósito de ampliar las zonas verdes en la vía pública de cara a 2026 en otras partidas rurales que también lo han solicitado como Arenales del Sol, Las Bayas, Valverde o La Hoya. Por lo pronto, desde el bipartito confirman que esa extensión llegaría a la Ronda Rey Felipe VI.

Alcorques

Claudio Guilabert, edil de Espacios Públicos, matiza que con Torrellano se ha iniciado fuera del núcleo urbano de la ciudad la creación de nuevos alcorques, y la instalación de riego por goteo, pese a que ya se habían repuestos ejemplares en otras zonas del extrarradio. En la pedanía se ha elegido la variedad Sterculia, árboles de gran frondosidad y crecimiento rápido. Aunque por ahora haya residentes escépticos con que pueda verse un resultado a corto plazo cuando ven los troncos de apenas centímetros, a nivel municipal explican que en tan sólo un año se podrá apreciar una evolución notable en el desarrollo de las especies.

Uno de los árboles de Torrellano con el alcorque en la calzada / J.R.Esquinas

El Consistorio ha optado por colocar los alcorques en la calzada y no en las aceras con tal de adaptarse a las normativas europeas en materia de accesibilidad universal, acabando al máximo con las barreras en la vía pública para personas invidentes o con problemas de movilidad. Al hilo, aseguran desde la concejalía que no se ven comprometidas plazas de aparcamiento porque las zanjas no llegan al metro de extensión.

Tampoco ha trascendido una problemática vecinal sobre la ubicación elegida para colocarlos, como sí ocurrió a principios de 2024 en calles como Marqués de Asprillas donde residentes denunciaban que los ejemplares, invadiendo plazas en batería, complicaban el estacionamiento porque los vehículos tenían que dejar el coche demasiado fuera.

Consenso

En la pedanía, si bien, las plazas están de forma lineal y el proyecto ha sido consensuado con los vecinos a través de las juntas de distrito. Guilabert sostiene que el plan de Elx Natura hay que extenderlo para renaturalizar todos los espacios, y asegura que en lo que va de mandato han logrado plantarse ya más de un millar de ejemplares «y eso no lo puede decir ningún gobierno», afirma.