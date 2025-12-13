Suministros J. Orts: 60 años junto a la industria de Elche

Suministros J. Orts cumple este año 2025 seis décadas de actividad. Son sesenta años en los que la industria local ha pasado por ciclos de expansión, reconversiones y crisis profundas. Y en todos esos momentos, la empresa ha mantenido la misma idea: estar cerca del tejido empresarial de Elche y su comarca y dar respuesta a las necesidades de cada fase.

La historia arranca en 1965. José Orts, que llevaba desde joven vinculado al sector, decidió iniciar su propio camino y abrió un pequeño local en una planta baja de la calle Ruperto Chapí. El negocio era modesto, pero el trabajo constante y una clientela que empezaba a confiar en el proyecto marcaron el ritmo de los primeros años.

Instalaciones de Suministros J. Orts en la calle Sor Josefa Alcorta con más de 2.000 m². / Áxel Álvarez

A principios de los años setenta, la empresa dio su primer gran salto y se trasladó a la Plaza Obispo Siuri, a unas instalaciones más amplias que permitieron crecer en surtido y en capacidad de atención.

El segundo gran hito llegó con su 25 aniversario. Coincidiendo con esa fecha, se inauguraron las actuales instalaciones de la calle Sor Josefa Alcorta, más de 2.000 m² que supusieron un cambio de escala. El nuevo espacio permitió crear una zona amplia de atención al público y, sobre todo, contar con un almacén capaz de mostrar de forma clara el stock disponible.

En Suministros J. Orts tienen un espacio principal sus compresores KAESER. / Áxel Álvarez

Pasó el tiempo, y se anexó un aparcamiento privado, para que los clientes tuvieran más comodidad de acceso, y no perdieran tiempo buscando donde aparcar. Era un detalle práctico que reforzaba una idea que ya era central en la empresa: el servicio.

Si hay una palabra que define la filosofía de Suministros J. Orts, es esa. Servicio en el sentido más amplio. Servicio por la calidad de atención, con un equipo experimentado que busca soluciones rápidas y efectivas. Servicio como el reparto a domicilio, que permite que sus clientes dispongan del material solicitado en el mismo día, o al día siguiente; priorizando siempre las urgencias.

El servicio define la filosofía de Suministros J. Orts. / Áxel Álvarez

Servicio, por disponer de un gran stock, y que sus clientes se lleven la solución sin tener que esperar. Y servicio también como compromiso con la calidad, apoyándose en marcas que aportan fiabilidad e innovación y que han respaldado a la empresa durante décadas.

Catálogo con miles de referencias

El catálogo actual supera las miles de referencias. Los puntos fuertes, que se han consolidado con los años son: neumática, teniendo un espacio principal sus compresores KAESER; redes de aire comprimido, tecnología del vacío, transmisión, ventilación, protección laboral, herramientas y un conjunto de artículos que forman parte del mantenimiento diario de cualquier industria. La empresa trabaja con talleres pequeños, con fábricas medianas y con grandes plantas de producción. El objetivo es el mismo para todos: anticipar necesidades y ofrecer productos que aporten valor, durabilidad y seguridad.

El catálogo actual supera las miles de referencias y cuentan con un equipo que ha formado una familia. / Áxel Álvarez

En los últimos años, el sector industrial ha enfrentado nuevos retos ligados, sobre todo, a la sostenibilidad y a la reducción de la huella de carbono. La empresa se ha movido en esa dirección y ha acelerado su proceso de digitalización. La digitalización no solo reduce papel y desplazamientos, también ayuda a optimizar tiempos y a controlar mejor los recursos. Esto repercute en una gestión más ágil y menos costosa, tanto para la empresa como para sus clientes.

Otro aspecto que ha cobrado peso es la gestión de residuos. En un sector donde el aceite, los filtros, las piezas metálicas y los consumibles son parte del día a día, la correcta gestión es clave. La empresa trabaja para cumplir las normativas y para avanzar hacia prácticas cada vez más sostenibles. Forma parte de un compromiso que ya no es opcional, sino una exigencia social y empresarial.

La empresa trabaja para cumplir las normativas y para avanzar hacia prácticas cada vez más sostenibles. / Áxel Álvarez

Mirar atrás después de seis décadas invita a pensar en todo lo que ha cambiado. Pero desde dentro, hay algo que no se ha movido: la relación con quienes han hecho posible este camino. La dirección de la empresa reconoce que estos sesenta años no se entenderían sin la confianza y fidelidad de sus clientes y sin el apoyo estable de los proveedores que han creído en la marca.

Y, por supuesto, sin su equipo humano. «Después de todo este tiempo juntos hemos formado la familia J. Orts», resaltan. Muchas personas han compartido años de trabajo, retos y aprendizajes, y esa continuidad ha sido clave para sostener un modelo basado en la cercanía y la experiencia.

Estos sesenta años han contado con el apoyo estable de proveedores que han creído en la marca. / Áxel Álvarez

En este sentido, el 60 aniversario no es solo una celebración. Es una reafirmación del compromiso de Suministros J. Orts con la calidad, el servicio y la innovación. La empresa mira al futuro con la misma idea que en 1965, aunque con herramientas y desafíos muy distintos. Quiere seguir apoyando al tejido industrial de Elche, su comarca y el resto de España, y seguir siendo un punto de referencia para quienes necesitan soluciones rápidas, fiables y pensadas para durar.