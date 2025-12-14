Medio siglo de amor en Elche: así ha sido la gala de las Bodas de Oro

Nada más y nada menos que cinco décadas compartido desayunos, silencios, alegrías, pérdidas y amor, mucho amor. Una treintena de matrimonios de Elche volvió este sábado por la tarde a darse la mano como el primer día para celebrar algo cada vez más excepcional: 50 años de vida en común. Y es que la gala de las Bodas de Oro, organizada por el Ayuntamiento, fue mucho más que un acto institucional; se convirtió en un ejercicio colectivo de memoria, emoción y reconocimiento.

El auditorio del Centro de Congresos se llenó de miradas cómplices y sonrisas tímidas mientras, en la pantalla, se proyectaban imágenes antiguas de aquellos hombres y mujeres cuando eran recién casados. Fotografías en blanco y negro, peinados de otra época, trajes sencillos y vestidos que hoy cuesta ver. Las imágenes arrancaron aplausos y alguna lágrima contenida, porque en ellas no solo estaba el inicio de una historia de amor, sino también el reflejo de una ciudad y de varias generaciones que han cambiado juntas.

Paciencia y cuidado

La música marcó otro de los momentos más especiales de la tarde. Las parejas se levantaron de sus asientos para bailar, algunas con paso firme, otras con la prudencia que dan los años, pero todas con la misma ilusión. Después llegó el gesto simbólico de soplar las velas, un acto sencillo que resumía cinco décadas de compromiso, paciencia y cuidado mutuo para sostener una relación por tantos años.

A la cita asistieron la concejala de Infancia y Mayores, Aurora Rodil, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y miembros de la corporación municipal, entre ellos la edil Celia Lastra, que acompañaron a los protagonistas en una tarde pensada para ellos. Sin discursos grandilocuentes, aunque con una defensa del Ejecutivo local de PP y Vox a la importancia de dar el lugar que merecen los mayores, ya que el protagonismo recayó en quienes siguen manteniendo viva la llama después de tanto tiempo.

Inscripciones

El pasado octubre se abrió el plazo de inscripción para la celebración de esta edición, que estaba inicialmentre prevista para el Gran Teatro y finalmente fue en el Centro de Congresos. Entonces Rodil justificó la necesidad de este evento para homenajear a todas aquellas parejas que llevan toda la vida juntas "y que han ayudado a hacer de Elche una gran ciudad”. Para presentarse al certamen los aspirantes tuvieron que aportar los nombres completos y DNI de los dos miembros, y una vez se les notificó que estaban admitidas enviaron una fotografía de su boda y una breve historia de sus años como pareja para proyectarse.