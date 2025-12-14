El "clásico" entre Populares e Informadores en Elche recauda 2.800 euros por una buena causa

Una tradición que volvió a cumplirse como en las últimas cuatro décadas y que tuvo al fútbol nuevamente como excusa para pasar un rato de diversión y ayudar a los demás. La Asociación de Informadores de Elche (AIE), en colaboración con el Ayuntamiento, acogió este domingo el clásico partido benéfico entre Populares e Informadores, en una mañana que reunió a más de 250 asistentes y confirmó la plena vigencia de una de las citas más emblemáticas del calendario social ilicitano.

Nuevamente el campo Diego Quiles del polideportivo de Altabix fue el escenario elegido para el desarrolló el evento, que finalmente salió adelante a pesar de la amenaza de lluvia durante toda la jornada y que sí obligó a aplazar otros actos municipales como la inauguración de la Casa de la Virgen en el Huerto de Portes Colorades. El cielo encapotado no frenó la respuesta del público ni el ambiente festivo que se vivió desde primera hora en las gradas, con familias, aficionados y curiosos colaborando con una entrada solidaria de dos euros destinada íntegramente a la Asociación Integra-T y a la Asociación de Diabéticos de Elche. En total llegaron a recaudarse 2.800 euros para ambos colectivos.

Saques de honor

La jornada se abrió con el partido femenino, que celebró su octava edición y estuvo precedido por el saque de honor protagonizado por representantes de Integra-T. El encuentro se disputó en formato de fútbol siete, con dos tiempos de 15 minutos, y ofreció un espectáculo con un ritmo alto desde el primer minuto. La igualdad se mantuvo hasta el final y el marcador reflejó esa intensidad, con victoria de las Informadoras por 9-7, en un duelo muy disputado que fue aplaudido por el público.

Tras un breve descanso, llegó el turno del partido masculino, que alcanzó una nueva edición histórica y contó con el saque de honor a cargo de la Asociación de Diabéticos de Elche. Jugaron en formato clásico de fútbol 11 exigiéndose el máximo, siempre desde la deportividad y el buen humor. El resultado final fue de 6-4 a favor de los Populares, que se impusieron en un encuentro intenso y reñido.

Movilización

La cita demostró a capacidad del deporte para movilizar a la ciudad con fines solidarios. Desde las asociaciones beneficiarias se recordó que la recaudación permitirá dar continuidad a proyectos sociales fundamentales: en el caso de Integra-T, el taller semanal de radio y comunicación para personas con discapacidad intelectual, y en el de la Asociación de Diabéticos, el programa de apoyo psicológico y nutricional para personas con diabetes tipo 2.

La mañana concluyó con un almuerzo de convivencia entre participantes y asistentes, reforzando el carácter social del evento, y con el sorteo de 30 entradas para el próximo partido del Elche CF frente al Rayo Vallecano, que puso el broche final a una jornada marcada por la solidaridad, la participación ciudadana y el buen ambiente.