Andan como nosotros, ríen como nosotros, tienen familia como nosotros, pero no los queremos. La migración incomoda a una sociedad opulenta que ha pasado de la indiferencia al rechazo y de este a una xenofobia abierta que da votos. ¿Son hijos de un Dios menor?. Cáritas abre cada día las puertas, puntual a las 8 de la mañana, donde los primeros ya guardan cola sin más despertador que el frío o la humedad que les cala los huesos. Se ducharán, desayunarán y, si lo necesitan, encontrarán en el almacén algo de ropa limpia de segundo mano procedente del proyecto Moda Re-, una iniciativa de la institución benéfica de economía social y circular para la gestión de zapatos, camisas pantalones a los que se les dará una segunda vida.

Desayuno en Cáritas / Áxel Álvarez

En su mayoría, son jóvenes sin esperanza los que se acercan a diario a algo tan básico, pero no solo son pobres diablos llegados en pateras, allí está en un rincón del edificio Tomás, un ilicitano de 80 años con una memoria prodigiosa que se mueve en silla de ruedas y pasa los días en soledad sin nada que hacer buscando la conversación más próxima que le devuelva a aquellos años en los que tenía una vivienda en el barrio de Raval; o Andrés, un muchacho de no más de 30, amputado de su extremidad derecha que con agilidad se mueve apoyado en dos muletas por las instalaciones y que hoy, el día que hacemos este reportaje, ha llegado más tarde porque tenía que ir al banco, se excusa ante los responsables de la institución mientras dibuja una sonrisa de complicidad y agradecimiento.

Acceso a Cáritas, que abre sus puertas a diario a las ocho de la mañana / Áxel Álvarez

Solidaridad

Cada día, la institución oficial de acción caritativa y social de la Iglesia Católica, cuya misión es promover la solidaridad y ayudar a las personas más vulnerables y excluidas, abre sus puertas para dar el único soplo de calor que notarán estas personas gracias a un total de 40 profesionales y voluntarios, encargados de articular una organización compleja que se hace cargo de lo que rechaza buena parte de esta sociedad.

Comedor de Cáritas, donde nadie desayuna acompañado / Áxel Álvarez

Es viernes, son las 7.55 horas, y tras la puerta de cristal dos voluntarios esperan tras una taquilla que vayan identificándose cada uno de los desarrapados. Se les entregará una toalla para la ducha, que es obligatoria, y cuya devolución dará lugar a dos tiques. Uno para el desayuno y otro para ropa si la necesitan. El ejemplar de INFORMACIÓN ronda por una de las mesas del comedor y pronto cae en las manos de uno de ellos. «Están bien informando», asegura Alejandro Ruiz, hasta hace poco responsable de estas instalaciones y ahora metido en otro escalón de esta labor social.

Un vale de desayuno de Cáritas / Áxel Álvarez

Un joven prepara desayunos. Se huele a café y a Cola-Cao que nos daban nuestras madres, también a una tostada recién hecha. La bollería es industrial, pero la mayoría la prefiere. Un indigente se acerca a la mesa buscando un punto de carga para su móvil, lo único que les mantiene unidos al mundo. Su cordón umbilical. Cáritas ha puesto una batería completa de cargadores en el exterior para que puedan usarla siempre que lo necesiten y lo saben.

Los indigentes pueden llevarse ropa de Cáritas / Áxel Álvarez

En el comedor no hay aglomeraciones y apenas se escuchan palabras, quien habla lo hace en voz baja, como si no quisiera perturbar ni molestar al resto. La mayoría son personas solitarias. Cada uno se sienta en una mesa alejada lo más posible del resto. Hoy hay una mujer entre ellos. Dos jóvenes subsaharianos parecen cansados. Nadie diría que han dormido en la calle. El banco situado junto a la puerta principal de Cáritas es el refugio de muchos cada día esperando que llegue la hora de abrir. A otros los echaron de la puerta de unas oficinas municipales próximas y duermen ahora en un aparcamiento de vehículos más distante. Los más, lo hacen debajo del Pont del Bimil·lenari. Es una comunidad. El principio de una favela, de un asentamiento de la pobreza que comienza a cronificarse porque los servicios benéficos saben que allí siempre hay necesitados.

Cursos

Cáritas ofrece cursos de formación y también de castellano y tiene la única guardería para que las mujeres puedan venir y dejar a sus hijos. También tiene en marcha un proyecto de 340 metros cuadrados para mejorar las duchas ampliar las plazas de emergencia, de 34 a 40, lo que supondrá ganar en amplitud porque se utilizará una terraza pisable, pero además permitirá habitaciones para dos personas con sus propios armarios. «¡Ojalá estuvieran vacías!», dice el responsable local, Jaime Pascual. Hay una habitación solo para mujeres y, por desgracia, dice, últimamente se llena con víctimas de violencia de género.

Treinta personas desayunan a diario en Cáritas / Áxel Álvarez

«Nosotros directamente acogemos a esa persona y la metemos ahí». También tienen prevista la instalación de placas solares para la climatización del centro. También se quiere reformar la zona de lavandería porque, al cabo de 18 años desde que abrió sus puertas, las necesidades que se cubren han cambiado. «Lo decía Alejandro Ruiz, el centro nació con unas necesidades, como un albergue, un centro de paso, y ahora esto es lo que se ha modificado. Se necesita cada vez estas habitaciones porque hay más gente». Jaime recuerda que Cáritas tiene ahora una importante dependencia económica de la Conselleria de Servicios Sociales, una decisión que le llevó a ser un centro concertado. «Nosotros tenemos una misión y una serie de valores y de cuestiones que igual el hecho de ser un centro concertado te lo condiciona», admite, pero también garantiza una fuente de ingresos para sobrellevar la labor. El Ayuntamiento también ayuda de forma anual.

Voluntariado

El centro no es solo más que la punta del iceberg del problema, son las parroquias las que conocen el día a día de las personas necesitadas, pero estas tienen en espera, y no llega, un relevo generacional porque la mayoría de voluntarios son muy mayores. De hecho, hay en marcha un proyecto, Cáritas Joven, cuyo responsable de voluntariado salió de Salesianos, centro del que se está nutriendo y que atiende la labor los fines de semana, cuando la actividad baja, aunque las puertas estén abiertas para que estas personan carguen el móvil o para el caso de atender una urgencia social o, como ya ha ocurrido, una emergencia climática por una ola de calor o de frío, lo que hace reforzar en tiempo récord el número de trabajadores y voluntarios.

Desayuno de café o Cola-Cao, bollería y tostadas / Áxel Álvarez

Quizá desde las ventanas y terrazas de Cáritas se tenga las mejores vistas del Palmeral de Elche, aunque la sociedad gire la vista cada vez que pasa cerca de estas instalaciones hacia cualquier otro punto del horizonte. Una labor callada, que no se ve y no se siente, que sobrevive a la indiferencia de verlos como si fueran los hijos de un Dios menor.