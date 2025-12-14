Aplazada por la amenaza de lluvia la inauguración de la Casa de la Virgen de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha suspendido la inauguración de la Casa de la Virgen, prevista este domingo, por la amenaza de lluvia. Poco antes de las 20 horas de este sábado el gabinete de comunicación del Consistorio confirmaba que la romería prevista con la Maredéu para las 10.30 horas así como la posterior misa y recepción en las recién rehabilitadas instalaciones se aplaza al próximo domingo 21 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta marilla durante este 14 de diciembre al sur de la provincia de Alicante aunque hay peligro bajo de de tormentas de 15 a 23:59 horas, así como de lluvias acumuladas en una hora.

Restauración

El pasado viernes el Ejecutivo local de PP y Vox acudió a las instalaciones del huerto de Portes Encarnadas para comprobar el resultado final de las obras de restauración de la centenaria casa, un proyecto de más de 630.000 euros que se inició hace prácticamente un año para salvar de la ruina a una edificación privada, cedida al Ayuntamiento, que apenas tenía uso.

Cartel del aplazamiento de la inauguración de la Casa de la Virgen de Elche / INFORMACIÓN

En esa convocatoria a los medios el alcalde, Pablo Ruz, aseguró que el acto se celebraría igualmente aunque lloviese, ya que en ese supuesto se había contemplado que la patrona se trasladase desde la basílica de Santa María hacia el huerto con su vehículo acristalado. Finalmente la Administración local ha tomado la determinación de aplazar el evento al próximo domingo, justo una semana antes de las fiestas de la Venida de la Virgen cuando cientos de personas acudirán a este huerto tras la representación del hallazgo en la playa del Tamarit y la romería desde Santa Pola hacia Elche.

Misa

Además de esa romería estaba prevista al mediodía una misa en los exteriores de la finca a la que le iba a seguir la inauguración oficial de un inmueble que ha recuperado su esplendor y que además ha dado el salto como museo a través de cinco salas expositivas que, provisionalmente, sólo abrirían al público de dos a tres horas por las tardes hasta que se encuentre la fórmula con el personal para asegurar un horario más estable.