Las Bibliotecas de Elche entregan libros a niños y jóvenes ingresados en hospitales esta Navidad

Papa Noel llegará esta Navidad a los hospitales de Elche y lo hará cargado de libros. La actividad ha sido organizada por la Red de Bibliotecas Municipales y presentada este lunes por la edil Loli Serna porque, dijo, “el objetivo es fomentar la lectura entre el público infantil y juvenil, pero que además que estos espacios se conviertan en un lugar de aprendizaje y diversión para todos, aprovechando estas fiestas navideñas”.

Una de las actividades “más bonitas y esperadas” es la visita de Papá Noel al Hospital General y del Vinalopó el próximo miércoles 17 de diciembre dentro de la campaña ‘Que la magia de los libros os acompañe’, que este año cumple su séptima edición. “A través de esta iniciativa, ningún niño o joven hospitalizado en estas fechas tan entrañables se quedará sin un libro de regalo, y tampoco sus acompañantes.”. Así, “Papá Noel será el encargado de entregar una bolsa con dos libros a los más pequeños y otros dos a los padres y abuelos que los acompañan esos días”, dijo Serna. En concreto, se van a repartir 52 lotes, 26 por cada hospital con un total de 230 libros, organizados por edades: de 0 a 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 10 años y de 11 a 14 años.

Ayudante

Este año tampoco faltará la actividad ‘Ayudante de biblioteca’ los días 22, 23, 26 y 30 de diciembre, además del 2 y 5 de enero, donde los niños y niñas a partir de 8 años se convierten en bibliotecarios y bibliotecarias por un día en la biblioteca que elijan. Según la edil del área, a través de esta iniciativa “se quiere enseñar a los más pequeños las tareas habituales de préstamo y devoluciones, información y ordenación de libros junto al personal responsable de sala, durante las vacaciones escolares”.

Presentación de la iniciativa de las Bibliotecas de Elche / INFORMACIÓN

Además, este año se celebra el espectáculo infantil "Navidad en el desván", donde unos juguetes olvidados buscan de nuevo compartir juegos y canciones con los niños. Las sesiones se llevan a cabo en todas las bibliotecas infantiles por las tardes, durante el mes de diciembre, y se cerrará con una sesión especial el próximo día 30 en el claustro de la biblioteca Pedro Ibarra, a las 11.00 horas. Para ambas actividades se requiere inscripción previa.