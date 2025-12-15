El Bicillum regresa a Elche con su quinta ruta ciclista navideña

Elche volverá a vivir una tarde festiva y reivindicativa sobre dos ruedas este miércoles 17 de diciembre, cuando a las 17.30 horas se celebre la quinta edición del Bicillum, una ruta ciclista navideña que reunirá a alumnos, profesores, madres, padres y personal de administración y servicios de distintos centros educativos de la ciudad. La iniciativa, que recorrerá los carriles bici urbanos, busca combinar convivencia, educación vial y movilidad sostenible, en un ambiente marcado por la Navidad y las bicicletas decoradas.

La cita, ya consolidada en el calendario escolar ilicitano, permitirá que participantes de diferentes edades salgan con sus bicicletas “tuneadas de luces”, compartiendo una experiencia colectiva que une ocio saludable y aprendizaje práctico. Como en ediciones anteriores, la marcha contará con el acompañamiento de la unidad ciclista de la Policía Local de Elche, lo que garantiza la seguridad durante todo el recorrido.

Integrantes del Bicillum de Elche / Información

Participación educativa y ambiente festivo

El Bicillum nació con vocación educativa y comunitaria, y en esta edición volverá a implicar a varios institutos y colegios de la ciudad. La organización corre a cargo de los institutos Cayetano Sempere, centro del que surgió originalmente la idea, Victoria Kent, La Torreta, Carrús, La Asunción, Sixto Marco y Joanot Martorell, junto a los colegios Miguel de Cervantes y Jaume I.

El recorrido se plantea como un paseo accesible, pensado para todos los niveles, en el que lo importante no es la velocidad, sino la participación y el disfrute colectivo. A la salida y a la llegada, el ambiente estará animado por la actuación de un grupo de rock, que pondrá el broche musical a una jornada marcada por la convivencia intergeneracional.

Seguridad y requisitos para participar

Desde la organización se recuerda que para sumarse al Bicillum es necesario contar con una bicicleta en buen estado, luces de Navidad, iluminación delantera y posterior, casco y chaleco reflectante. Estos elementos son imprescindibles para garantizar una experiencia segura y visible durante todo el trayecto.

La marcha contará con la inestimable colaboración de la unidad ciclista de la Policía Municipal de Elche, cuyos monitores estarán coordinados por Julio Fernández, habitual colaborador de esta iniciativa educativa y lúdica.

Una de las bicis adornadas e iluminadas / Información

Un proyecto con recorrido en la ciudad

El Bicillum fue ideado en el IES Cayetano Sempere y, desde su arranque, ha ido creciendo tanto en participación como en impacto social. En la edición del pasado año, celebrada a finales de diciembre, la marcha reunió a 210 personas, superando ampliamente los 120 ciclistas que participaron en el ejercicio anterior. Algunas bicicletas iban iluminadas con luces navideñas, hubo participantes disfrazados y se entregaron premios a la mejor bicicleta y a los mejores disfraces, además de destacar la participación de una niña de cinco años como la ciclista más joven.

Más allá del carácter festivo, los equipos educativos implicados subrayan que el Bicillum persigue concienciar sobre la movilidad sostenible, enseñar otra forma de moverse por la ciudad, dar a conocer espacios urbanos menos habituales y proponer alternativas de ocio saludable para la juventud. Todo ello a través de aprendizajes directos, inmersivos, funcionales y competenciales, en los que la ciudad se convierte en un aula abierta sobre ruedas.