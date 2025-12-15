Una cena, trece comisiones del Camp d'Elx y mucho orgullo con las Reinas y Damas como protagonistas

La familia festera del Camp d’Elx volvió a demostrar que, cuando se junta, lo hace a lo grande. Cerca de medio millar de personas se dieron cita la noche del sábado en el restaurante Martino para celebrar la ya tradicional cena homenaje a las reinas y damas de las 13 comisiones que integran la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), una velada que dejó claro el músculo, la unión y el buen ambiente que definen a los festeros del campo ilicitano.

El acto estuvo presidido por el presidente de UFECE, Andrés Coves, y contó con una amplia representación institucional y festera. No faltaron el alcalde de Elche, Pablo Ruz, la concejala de Fiestas, Inma Mora, miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, además de las reinas y damas de las fiestas de Elche, representantes de UFECE, responsables de entidades sociales, festeras y culturales, y los cargos de las 13 comisiones.

Entre aplausos, sonrisas y muchas ganas de celebrar, la noche tuvo uno de sus momentos más emotivos con el homenaje a Sara Marín, festera de Valverde y gimnasta rítmica con síndrome de Down, que ha cosechado importantes éxitos a nivel nacional e internacional. Sara recibió un reconocimiento muy especial por dar nombre, junto a María Díez, al nuevo pabellón deportivo inclusivo, que está a punto de inaugurarse en el barrio del Cementerio Viejo, junto al centro comercial l’Aljub.

El acto se celebró el pasado sábado / J. G. D.

“Es un orgullo para el Camp d’Elx que el pabellón adaptado lleve el nombre de Sara Marín”, señaló Andrés Coves, antes de entregarle un ramo de flores entre aplausos puestos en pie de todos los asistentes. En el mismo acto, Javier Alonso Martínez, también de la comisión de fiestas de Valverde, fue nombrado abanderado de UFECE para el año 2026, recibiendo el fajín que le acredita oficialmente para el cargo.

Escenario

El desfile fue otro de los momentos más esperados de la noche. La entrada del estandarte de la UFECE abrió paso a las reinas y damas de las fiestas de Elche y al desfile de las representantes de las 13 comisiones, que subieron al escenario acompañadas por sus presidentes y presidentas para recibir el cariño del público y diversos obsequios.

Una divertida imagen de la gala / J. G. D.

Dirigiéndose a ellas, Andrés Coves lanzó un mensaje cargado de espíritu festero: “No perdáis jamás la ilusión, la alegría incansable y ese sentido profundo de vuestras pedanías por la diversión y el buen hacer”. El presidente de UFECE agradeció también la implicación de todas las entidades presentes y destacó la importancia de la igualdad, el respeto y el trabajo conjunto para seguir haciendo grande a Elche. Además, felicitó uno por uno a los presidentes y presidentas de las comisiones por su esfuerzo, dedicación y pasión, e invitó a “vivir las fiestas unidos en cada momento”, agradeciendo al Ayuntamiento su colaboración.

Por su parte, el alcalde Pablo Ruz puso en valor el papel de las fiestas en el municipio: “La fiesta es estructural, no es solo una forma de pasar el tiempo, es reivindicar nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra manera de entender la vida”. El alcalde agradeció la labor de UFECE y animó a seguir trabajando “como hasta ahora, en nombre de todos”.

Un momento de la gala / J. G. D

Cánones festeros

La noche se cerró como mandan los cánones festeros: con brindis, la entrega de premios de una convivencia celebrada en el camping de La Marina y un animado baile que puso el broche final a una velada de convivencia, reconocimiento y mucho orgullo festero.

Premios de la convivencia

Reinas del baile : Elsa Esclapez, Estefanía Navas, Kenia Martínez, Sofía Villena, Esther Pradera, Elisabeth Pérez, Alejandra Rabasco y Lucía Sánchez.

: Elsa Esclapez, Estefanía Navas, Kenia Martínez, Sofía Villena, Esther Pradera, Elisabeth Pérez, Alejandra Rabasco y Lucía Sánchez. Miss tardona : Alejandra Rabasco.

: Alejandra Rabasco. Mejor disfraz : Manolica y Vicentica, y, en categoría femenina, Laura Fernández.

: Manolica y Vicentica, y, en categoría femenina, Laura Fernández. Miss bla, bla, bla: Carla Coves.

Las comisiones que forman parte de UFECE son: Torrellano; Torrellano Bajo; San Juan Bautista Atzavares; María Auxiliadora; Valverde; Perleta-Maitino; Las Bayas; La Hoya-Daimés; San Isidro Algorós-Derramador; Ángel de la Guarda Algoda-Puçol; Virgen del Carmen Matola; La Marina; y Santa Marta Altabix.