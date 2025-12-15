El Cau de Elche, un reclamo popular al cuidado de unos pocos

Cándido Escribano sostiene entre sus manos una de las más de 70 libretas repletas de firmas y dedicatorias de turistas que han dejado su huella en El Cau, ese «museo al aire libre» a cientos de metros de altura de la sierra de El Ferriol, en Elche, que repasa las tradiciones ilicitanas a través de una amalgama de figuras esculpidas en piedra en las inmediaciones de las canteras de Santa María. Y es que en las dos últimas décadas el paraje se ha convertido en un auténtico reclamo turístico, hasta el punto de ser visita obligada para colegios y senderistas venidos de todas las partes del mundo.

El octogenario, vecino de la calle Major del Pla, acude mínimo una vez por semana a este «templo» en el que admite sentirse libre, en paz consigo mismo. Su misión es custodiar el entorno para que las siguientes generaciones disfruten del legado que desde 2001 dejó Mariano Ros, fallecido hace casi una década, así como las obras que él mismo continuó pocos años después como pupilo del montañero.

El Cau de Mariano Ros / Matias Segarra

Y ese sentimiento de preservación le nace al ver que la Administración no está por la labor de proteger el enclave, pese a que han existido compromisos en los últimos años. Así las cosas, mientras este homenaje vivo a base de cincel y pintura ecológica sobre la cultura, el feminismo, la Maredéu, Cantó, o los patrimonios de la humanidad ilicitanos se ha convertido en un sitio con un fuerte valor sentimental, y apreciado hasta el punto de incluirse en rutas senderistas, por otro lado existe una falta de promoción y reconocimiento institucional pese a los discursos políticos.

Debates

En 2017 el PP estando en la oposición elevó una moción, que fue aprobada por unanimidad, para que se protegieran las esculturas y se pusiera en valor el paisaje. Dos años después el anterior Ejecutivo local de PSOE y Compromís aseguraba en un pleno, a preguntas del pedáneo de El Ferriol, que el equipo de gobierno no podía ser ajeno al valor que tenía el espacio y, reconociendo los límites legales por tratarse de monte público, indicaban que la voluntad del Ayuntamiento era «propiciar las condiciones necesarias para el mantenimiento de las esculturas como un elemento singular», dentro, eso sí, «de la ley y de las competencias».

Ha pasado más de un lustro de aquella declaración y nada parece haber cambiado en el lugar. Partiendo de que el camino de acceso es por tramos intransitable, pese a que los vecinos han reclamado mejoras para facilitar la llegada, y siguiendo porque si las tallas en relieve se conservan, así como todo el entorno, es gracias a que Cándido, junto a voluntarios, se encargan del mantenimiento diario haciendo batidas de limpieza o retocando el desgaste de la pintura propio del paso del tiempo.

Guardia Civil

El lugar tampoco ha estado exento de prohibiciones, con varios toques de atención de la Guardia Civil impidiendo la realización nuevas intervenciones artísticas de este calibre por alterar el entorno natural. Los autores de este conjunto siempre han defendido que la labor en la creación de este punto de interés espontáneo siempre fue embellecer la zona, y llevar hasta lo más alto todo lo que representa Elche. Narran que antes de trabajar sobre la primera roca aquel lugar era un amasijo de piedras y por el que no transitaba apenas nadie, todo lo contrario a la actualidad.

Escribano relata que en julio de 2020 percibió el sonido de un dron vigilándole cuando estaba inmerso en su obra homenaje a los sanitarios en plena pandemia de coronavirus. Al poco tiempo agentes del Seprona acudieron al lugar para pedirle explicaciones. Aunque no se le impuso sanción, sí recibió un aviso expreso para que cesara la actividad. Desde entonces, cualquier nueva intervención la realiza de forma puntual y discreta, pero nunca ha perdido su talante indoblegable, y como denuncia social a las presiones que siempre recibió creó recientemente su última obra: ‘El silencio de los martillos’, con la que además de rendir tributo a Mariano Ros, al tío Pere que dio forma a una particular cueva en la zona y a su propia persona, también critica las dificultades que siempre han tenido por tal de hacer un bien.

Divulgación

El consuelo que le queda es que hay infinidad de interesados en esta curiosa apuesta, «El Cau sirve para enseñar a los niños y niñas a comprender el paisaje, el tipo de terreno y la vegetación propia de la sierra, adaptada a un clima seco», explica Margarita Alberola, profesora de Primaria del CEIP Jaume I que lleva años enviando a los escolares al lugar para aprender sobre hitos locales a través de las piezas modeladas. «Es que es algo muy tradicional, y creo que debería haber más implicación de las instituciones porque requiere cuidados», apunta por su parte Antonio Gula, uno de los senderistas que desde hace una década tiene predilección por la zona.