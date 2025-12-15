La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista

La Diputación de Alicante ha decidido anular el proyecto para ensanchar un tramo de la carretera CV-861 a su paso por el Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent, y la zona húmeda catalogada de Los Carrizales de Elche, una actuación que había generado una fuerte oposición ecologista. La decisión fue publicada el 11 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y pone fin a un procedimiento iniciado hace más de tres años que no logró obtener la preceptiva autorización ambiental de la Generalitat Valenciana al afectar a dos espacios naturales protegidos.

El proyecto había sido recurrido por el colectivo Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), que presentó alegaciones en septiembre de 2022 durante la fase de información pública y, posteriormente, un recurso de reposición contra la aprobación formal realizada en enero de 2023, al considerar que la actuación incumplía la normativa ambiental vigente. Finalmente, y tras el prolongado bloqueo administrativo, la Diputación ha renunciado a ejecutar las obras previstas.

Tres años sin autorización ambiental

Desde AHSA recuerdan que el proyecto nunca contó con la autorización ambiental obligatoria, por su afección directa sobre El Hondo y Los Carrizales. Tras más de tres años de tramitación infructuosa, la institución provincial ha optado por desistir del ensanche proyectado.

La relación entre la Diputación y los ecologistas en este tramo de la CV-861 no es nueva. Ya en 2015 se ejecutó un ensanchamiento parcial de la carretera que afectó a estos mismos espacios protegidos. Aquella intervención no requirió autorización ambiental al no modificar la plataforma viaria, aunque sí estaba sujeta a condicionantes ambientales.

Un camión en la CV-861, que discurre por vía pecuaria. | INFORMACIÓN / rubénmíguez

Velocidad, atropellos y vía pecuaria

Según denuncia AHSA, esos condicionantes han sido sistemáticamente incumplidos. Entre ellos, la limitación de la velocidad a 50 km/h, cuando el límite actual es de 70 km/h, y la correcta señalización del arcén para la circulación de personas, ganado y ciclistas, al tratarse de una vía pecuaria catalogada.

El colectivo ecologista sostiene que esta gestión ha provocado un aumento significativo de atropellos de fauna salvaje, afectando incluso a especies muy escasas en el sur de Alicante, como la nutria, lo que ha incrementado la preocupación por el impacto real de la infraestructura sobre la biodiversidad del entorno.

Menos asfalto y más paisaje

Durante la tramitación del proyecto ahora anulado, Amigos de los Humedales insistió en que el ensanche agravaría los impactos sobre los usos tradicionales y la biodiversidad de los parajes colindantes, además de quedar fuera de las actuaciones permitidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante.

Tras conocer la renuncia definitiva de la Diputación, AHSA se ha dirigido de nuevo a la institución provincial para proponer un cambio de enfoque. En concreto, plantea que los 400.000 euros inicialmente previstos para ampliar la superficie asfaltada se destinen a un proyecto de integración paisajística y de minimización de impactos, que priorice el uso agropecuario, ambiental, didáctico y recreativo de la vía frente a la mera circulación de vehículos a motor.

El colectivo recuerda que la existencia de una carretera y el tráfico asociado “no tiene necesariamente que ser una fuente de degradación del entorno”, y subraya que infraestructuras como la CV-861, que atraviesan espacios de gran valor ecológico y deben compatibilizarse con usos tradicionales, requieren una adaptación específica para evitar impactos que deterioren el paisaje, el medio natural y unos recursos que, recalcan, “debemos proteger todos, administraciones y sociedad civil”.