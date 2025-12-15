Elche busca un algoritmo que permita anticipar la desnutrición en pacientes con ELA

El Departamento de Salud Elche-Hospital General, la Fundación Fisabio de la Generalitat Valenciana y la Universidad CEU Cardenal Herrera han puesto en marcha un proyecto pionero para anticipar y prevenir la desnutrición en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La iniciativa, denominada FANG-D ELA, se basa en investigación aplicada, nace desde la primera línea asistencial y está liderada por profesionales de enfermería. El proyecto fue presentado en la sede universitaria de Elche este lunes y cuenta con el respaldo de la Conselleria de Sanidad.

La ELA afecta a unas 4.000 personas en España y cerca de 400 en la Comunidad Valenciana, con una media de tres nuevos diagnósticos diarios, un contexto que refuerza la necesidad de desarrollar herramientas de detección precoz que permitan anticipar complicaciones clínicas asociadas a la enfermedad, entre ellas el deterioro nutricional.

Acto celebrado en la Universidad CEu Cardenal Herrera de Elche para firmar el convenio de colaboración para investigar en la nutrición de pacientes con ELA / INFORMACIÓN

El sistema busca detectar a tiempo el riesgo nutricional

El proyecto lleva por título "Algoritmo multimodal de biomarcadores nutricionales e inflamatorios para anticipar desnutrición y eventos mayores en ELA" y tiene como finalidad desarrollar un sistema predictivo capaz de identificar el riesgo nutricional antes de que se produzca. El objetivo es facilitar intervenciones personalizadas y una atención más eficaz, adaptada a las necesidades específicas de cada paciente.

FANG-D ELA pretende desarrollar un algoritmo innovador que reconozca de forma precoz situaciones de riesgo mediante el análisis de biomarcadores nutricionales e inflamatorios. Para ello, el equipo investigador realizará evaluaciones tanto en el ámbito hospitalario como en los domicilios de aquellos pacientes cuya situación clínica dificulte el desplazamiento, garantizando una atención verdaderamente centrada en la persona.

Un equipo multidisciplinar liderado por enfermería

La investigación está liderada por María Asunción Cabanillas Martínez, enfermera gestora de casos del Departamento de Salud Elche-Hospital General, quien ha articulado un equipo multidisciplinar integrado por enfermeras especialistas en neurología, neumología y atención primaria. A esta estructura asistencial se suma la vertiente académica, encabezada por Nancy Vicente Alcalde, vicedecana del Grado de Enfermería del CEU e investigadora principal del Grupo de Investigación de Práctica Avanzada en Enfermería (GIPAE).

Desde el ámbito universitario también participan investigadores del área de fisioterapia del CEU, que explorarán la utilidad de pruebas ecográficas indoloras, realizables tanto en el hospital como en los domicilios, para evaluar su aportación al diagnóstico y seguimiento clínico de las personas con ELA.

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche acogía este lunes la firma del convenio / INFORMACIÓN

Firma del convenio y apoyo institucional

La colaboración entre el Departamento de Salud Elche-Hospital General, Fisabio y la Universidad CEU Cardenal Herrera ha quedado formalizada con la firma de un convenio, en un acto al que asistió por videollamada la directora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanidad, Mariola Penadés, y de forma presencial la jefa del Servicio de Fomento de Redes y Centros de Excelencia, Ana Mª Peiró, el gerente del Departamento de Salud Elche-Hospital General, Andrés Navarro, la directora gerente de Fisabio, Marisa Caparrós, y el vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Álvaro Antón Antón.

Durante su intervención, Mariola Penadés destacó el valor estratégico del proyecto y afirmó que FANG-D ELA “es un ejemplo claro de cómo la investigación útil y transformadora nace de la práctica clínica. Desde la Conselleria respaldamos proyectos como este porque conectan la innovación con las necesidades reales de los pacientes y refuerzan un modelo sanitario que apuesta por el conocimiento, la evidencia y la colaboración interdisciplinar”.

El acto puso de relieve el carácter transversal de la iniciativa y evidenció que la investigación de alto impacto puede impulsarse desde la asistencia diaria. El liderazgo de profesionales de enfermería subraya, además, la capacidad de esta disciplina para promover la innovación y la mejora continua del sistema sanitario.

La presentación del proyecto y la firma del convenio reunieron también a pacientes, familiares y representantes de la Asociación de Enfermos de ELA, cuyas intervenciones aportaron la dimensión humana de la iniciativa y recordaron la importancia de avanzar en investigaciones que nacen del compromiso, la escucha activa y las necesidades reales de quienes conviven con la enfermedad.