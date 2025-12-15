Actuaciones de corales y bailes alegrarán la Navidad a los mayores en Elche

La concejal de Mayores, Aurora Rodil, dio a conocer este lunes las diferentes actividades que van a realizarse en el periodo navideño dirigidas a la tercera edad en el municipio. La edil explicó que “estas actividades tratan de celebrar la salida del año y desear una buena entrada al próximo a todos nuestros mayores”.

Durante el mes de diciembre tendrán lugar varias actuaciones de corales y grupos de baile en distintas residencias y asilos. El próximo 17 de diciembre, en la Residencia Casa Verde, actuará la Coral Blanco y Negro. El 19 de diciembre será el turno de la Asociación Coral y Cultural de Elche, en la Residencia de la Tercera Edad.

Por otra parte, el 22 de diciembre actuará el grupo de baile Elegance, en la Residencia DomusVi Aljub, y el día 23 contarán con la actuación del grupo “Algo más que baile”. Además, el día 26, en el Asilo de San José, actuará el Grupo de Talentos Sénior de Elche.

Una imagen de las Preuvas en Elche / Antonio Amorós

Preuvas

Entre otras actividades, la edil, ha confirmado que el 30 de diciembre volverán a celebrarse las Preuvas para poder despedir el año con una gran fiesta, de 17 a 22 horas, en el Centro Cívico Candalix. Las entradas podrán recogerse a partir de las 8 horas del 16 de diciembre en la Casa del Mayor, y solo se entregarán dos por persona. “Deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2026 a todos los mayores de Elche y a sus familias”, finalizó Rodil.