Actuaciones de corales y bailes alegrarán la Navidad a los mayores en Elche
El 30 de diciembre volverán a celebrarse las Preuvas de 17 a 22 horas en el Centro Cívico Candalix
La concejal de Mayores, Aurora Rodil, dio a conocer este lunes las diferentes actividades que van a realizarse en el periodo navideño dirigidas a la tercera edad en el municipio. La edil explicó que “estas actividades tratan de celebrar la salida del año y desear una buena entrada al próximo a todos nuestros mayores”.
Durante el mes de diciembre tendrán lugar varias actuaciones de corales y grupos de baile en distintas residencias y asilos. El próximo 17 de diciembre, en la Residencia Casa Verde, actuará la Coral Blanco y Negro. El 19 de diciembre será el turno de la Asociación Coral y Cultural de Elche, en la Residencia de la Tercera Edad.
Por otra parte, el 22 de diciembre actuará el grupo de baile Elegance, en la Residencia DomusVi Aljub, y el día 23 contarán con la actuación del grupo “Algo más que baile”. Además, el día 26, en el Asilo de San José, actuará el Grupo de Talentos Sénior de Elche.
Preuvas
Entre otras actividades, la edil, ha confirmado que el 30 de diciembre volverán a celebrarse las Preuvas para poder despedir el año con una gran fiesta, de 17 a 22 horas, en el Centro Cívico Candalix. Las entradas podrán recogerse a partir de las 8 horas del 16 de diciembre en la Casa del Mayor, y solo se entregarán dos por persona. “Deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2026 a todos los mayores de Elche y a sus familias”, finalizó Rodil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Riegos de Levante extrae El Hondo de Elche y Crevillent 23 toneladas de carpas y abre vías para vender a países del Este
- Un azud atrapado por una marea de toallitas en medio del sendero del río Vinalopó a su paso por Elche
- Segunda crisis de Vox en seis meses en Elche: Samuel Ruiz deja el bipartito
- Una romería con la patrona de Elche para inaugurar la Casa de la Virgen en las Puertas Coloradas
- Malestar de los exconcejales de la primera corporación de Elche con el alcalde
- De vivir en la casa de Gran Hermano a vender cupones en Gran Alacant: así es la historia de esta concursante
- Dos años y medio de cárcel para el conductor que causó la muerte a Sergio Rodríguez
- Aplazada por la amenaza de lluvia la inauguración de la Casa de la Virgen de Elche