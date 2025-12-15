El Belén Viviente abre el 25 de diciembre con alrededor de 45 actores y hasta el 6 de enero

La Asociación Pobladores de Elche volverá a realizar un esfuerzo durante la Navidad para acercar a los ilicitanos algunos de los pasajes bíblicos de la época del año más tradicional. El colectivo, con el respaldo de la Concejalía de Festejos, ultima los preparativos para la inauguración del Belén Viviente, que tendrá lugar el próximo 25 de diciembre a las 11:30 horas en el Hort del Xocolater. "Una tradicional cita navideña que volverá un año más a convertir este espacio en un poblado histórico lleno de vida con actividades dirigidas a toda la familia", explicaron este lunes durante la presentación.

El Cartel del Belén Viviente de Elche / INFORMACIÓN

La edil de Festejos, Inma Mora, destacó el trabajo y la implicación de la Asociación de Pobladores, que este año contará con la participación de cerca de 45 personas para dar vida a los distintos personajes del Belén Viviente. La responsable municipal recordó que se trata de una recreación realizada “con muchísimo cariño y esfuerzo”, que permite a ilicitanos y visitantes adentrarse en la historia y vivir la Navidad de una forma diferente.

Presentación del Cartel del Belén Viviente de Pobladores de Elche, que lleva a su 45 edición / INFORMACIÓN

Desde la Asociación de Pobladores, su vicepresidente Christian Amorós añadió en la presentación de la actividad que el Belén presentará este año importantes novedades, como la incorporación de pequeños espectáculos repartidos por todo el recorrido, la recuperación de marionetas para el público infantil, la ampliación del Campamento Romano y del Palacio de Herodes, nuevos talleres participativos y la presencia de artesanos del esparto, la cerámica o la herrería. Además, se han incorporado animales recreados por la propia asociación y se ha reestructurado el espacio para ofrecer una experiencia más dinámica e inmersiva.

Herodes mejora sus instalaciones en el Belén Viviente de este año en Elche / Matías Segarra

Horarios y días

El Belén Viviente abrirá sus puertas el 25 de diciembre de 11:30 a 13:00 horas, con la participación de la Coral Ilicitana ‘Amics Cantors’. Continuará los días 27, 28 y 29 de diciembre en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. El día 29 de diciembre se representará además ‘La matanza de los Santos Inocentes’, con pases a las 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00 horas. El 3 de enero podrá visitarse de 18:00 a 21:00 horas, el 4 de enero de 11:00 a 14:00 horas y el 6 de enero de 11:30 a 13:00 horas, con la tradicional adoración de los Reyes Magos.

Desde la Asociación de Pobladores se hizo también un llamamiento a familias con bebés que quieran participar representando a la Sagrada Familia, en concreto al Niño Jesús, la Virgen María y San José. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la asociación a través de sus redes sociales. El cartel del Belén Viviente de este año ha sido realizado por Coral Ríos, socia de la Asociación de Pobladores, y refleja de manera ilustrada la esencia de la recreación con la presencia de la Sagrada Familia, los puestos del poblado, los romanos patrullando y las distintas escenas y actividades que se desarrollan a lo largo del recorrido.