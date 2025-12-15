Elche organiza una carrera virtual solidaria para impulsar la investigación en neurodesarrollo

La Fundación Salud Infantil ha presentado la segunda edición de “Steps for the Future”, una carrera virtual solidaria que invita a la ciudadanía a sumar kilómetros con un objetivo claro: visibilizar el desarrollo infantil, impulsar la investigación en neurodesarrollo y apoyar a las familias que acompañan el crecimiento de niños y niñas. La iniciativa, abierta y gratuita, cuenta con el patrocinio de la Generalitat Valenciana y se desarrollará del 15 al 30 de diciembre en formato virtual, lo que permite participar desde cualquier lugar del mundo.

Tras el éxito de la primera edición, la fundación vuelve a activar este movimiento que conecta deporte, inclusión e innovación científica, permitiendo que personas de todas las edades contribuyan, a través de la actividad física, al trabajo terapéutico, educativo y social que desarrolla la entidad.

Un movimiento solidario para visibilizar la infancia

La propuesta busca consolidarse como un movimiento solidario que ponga el foco en el desarrollo infantil, la investigación y la inclusión. En este sentido, “Steps for the Future” se plantea como una herramienta de sensibilización social y de apoyo a las familias que confían en la Fundación Salud Infantil para acompañar el crecimiento de sus hijos e hijas.

Cartel de la Carrera Virtual a favor de la Fundación Salud Infantil de Elche / INFORMACIÓN

Deporte, ciencia e inclusión

La carrera nace con un doble objetivo. Por un lado, dar visibilidad al trabajo que la Fundación Salud Infantil realiza en el desarrollo infantil, desde los programas de Atención Temprana y de acompañamiento familiar hasta las iniciativas de inclusión, investigación y cooperación. Por otro, impulsar la investigación e innovación en neurodesarrollo, un ámbito clave para avanzar en nuevos conocimientos y herramientas que mejoren la calidad de vida de niños y niñas que nacen con alguna dificultad o riesgo de padecerla. En palabras de la organización, “Steps for the Future” nace con ese compromiso con la infancia, la ciencia y las oportunidades que transforman vidas.

Cómo participar desde cualquier lugar

La carrera se celebrará del 15 al 30 de diciembre en formato virtual, con una participación accesible y apta para todos los niveles. Para sumarse al reto, únicamente es necesario descargar la app ViRACE en el móvil, registrarse en la plataforma, buscar la carrera activa “Steps for the Future” y completar los 5 kilómetros, ya sea corriendo o andando, en cualquier momento del día y tantas veces como se desee para mejorar la marca.

Con este formato flexible, la Fundación Salud Infantil invita a la sociedad a movilizarse por el futuro de la infancia y de miles de familias que confían cada día en la entidad. “Steps for the Future” aspira así a reunir a personas comprometidas con una causa común: visibilizar el valor de la Atención Temprana, la inclusión y la investigación científica aplicada al desarrollo infantil.