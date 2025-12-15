El Hotel Huerto del Cura de Elche, finalista al Premio Mejor Desayuno de Hotel 2026 en Madrid Fusión

Despertar entre palmeras y desayunar como en un gran restaurante no es una fantasía exótica: es lo que está ocurriendo en Elche. El Hotel Huerto del Cura acaba de colarse entre los finalistas al Premio Mejor Desayuno de Hotel 2026 en la categoría Gran Hotel, un reconocimiento impulsado por Madrid Fusión Alimentos de España que distingue las propuestas más brillantes del panorama hotelero nacional. Palabras mayores… y desayunos aún más serios.

El emblemático hotel ilicitano ha sido seleccionado entre los nueve mejores hoteles de España, y concretamente entre los cinco finalistas de su categoría, gracias a una propuesta matinal que va mucho más allá del café con tostadas. Aquí el desayuno se entiende como una experiencia gastronómica en sí misma, uno de esos momentos que marcan la estancia y que explican la firme apuesta del hotel por la calidad, el producto local y la excelencia. Todo ello con un detalle importante: la propuesta evoluciona con el calendario, adaptándose a la estacionalidad a través de ediciones especiales, como el actual Desayuno de Invierno.

El escenario no podría ser más especial. El Hotel Huerto del Cura se levanta en pleno Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un entorno único que ya de por sí invita a bajar el ritmo y disfrutar. Pero el verdadero golpe de efecto llega al sentarse a la mesa, donde entra en escena el talento del maestro pastelero Fran Segura, autor de la propuesta y un nombre de peso en la alta pastelería: Mejor Postre de España 2013, Medalla de Plata en la Copa del Mundo de Pastelería 2022 y creador de una de las tres mejores tartas de chocolate del mundo en 2024.

A la carta

Su desayuno es un recorrido cuidadosamente diseñado que se sirve a la carta, en formato degustación escalonado, y que se estructura en tres actos, casi como una obra teatral para el paladar. Primero llega Le Réveil, el suave despertar; le sigue Le Marché, donde el producto toma protagonismo; y culmina Le Gourmand, el momento más goloso. Entre acto y acto desfilan elaboraciones dulces y saladas, panes artesanos, bollería hojaldrada, platos preparados al momento y una selección de ingredientes de proximidad que habla directamente del territorio: dátiles, algarrobas, embutidos y quesos de la zona, acompañados de zumos de temporada y café de especialidad.

La piscina del hotel Huerto del Cura, en Elche / INFORMACIÓN / ADOLFO GOSALVEZ

Para Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels, esta nominación confirma una idea que tenían clara desde el principio: “la gastronomía es una parte esencial de la experiencia del huésped”. Y añade que este reconocimiento pone en valor una propuesta con identidad, producto local y una clara vocación de excelencia, todo ello en un entorno tan singular como el Palmeral de Elche.

Desde el obrador y la creatividad dulce, Fran Segura también celebra la selección como un impulso para seguir investigando: “una motivación para seguir explorando cómo la alta pastelería y la identidad del territorio pueden convivir en una experiencia cotidiana como el desayuno, sin perder cercanía ni autenticidad”.

Ganadores

El desenlace de esta historia se conocerá muy pronto. Los ganadores del Premio Mejor Desayuno de Hotel 2026 se anunciarán durante la próxima edición de Madrid Fusión, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero de 2026, en el escenario de Madrid Fusión Pastry.

Mientras tanto, el Hotel Huerto del Cura ya puede saborear el reconocimiento: esta nominación refuerza su posicionamiento como referente gastronómico y de hospitalidad en la Comunidad Valenciana, consolidando una propuesta donde se dan la mano entorno, producto, autoría gastronómica y experiencia. Y todo empieza, como debe ser, a primera hora de la mañana.