La gala por la infancia trans recauda 3.000 euros en Elche tras la polémica suspensión en una sala municipal

"Siempre recuerdo cuando mi hija de cuatro años y medio me dijo: Mamá, ¿Por qué me dicen que soy un niño si soy una niña? Ese momento me atravesó el alma, pero le doy gracias a esa pregunta porque a partir de ahí me hice activista en mi casa, en la cocina, en el colegio, en las noches llorando". Sandra Núñez representa a la asociación de infancia y juventud trans Chrysallis Murcia y este domingo, en nombre de su entidad a nivel nacional, agradeció, con un nudo en la garganta, ver tantos gestos de respeto y empatía en un espacio reducido, y después de que la asociación LGTBI Dimove de Elche pudiera finalmente haber recaudado 3.333 euros de su gala solidaria a favor de las infancias trans.

Polémica

Hace semanas la polémica estuvo servida después de cancelarse este evento en la sala municipal La Llotja, que la entidad tildó de "veto arbitrario" por parte del Ejecutivo local de PP y Vox, como volvió a incidir ayer el presidente de la entidad, Iván Jiménez, que subrayó que el objetivo del evento no era solo recaudar fondos, sino no normalizar la censura y defender la dignidad y los derechos humanos de la infancia trans.

Una de las actuaciones durante la gala solidaria este domingo / J. R. Esquinas

Según apuntaron en su momento desde Dimove, el espacio público estaba reservado con un contrato por firma electrónica y el Ayuntamiento terminó justificando, a escasos días, que por un problema técnico la sala no podía usarse por el desmontaje de un espectáculo anterior, una respuesta municipal que tampoco convenció a la asociación, que negó que estas instalaciones estuvieran ocupadas el día solicitado para la gala.

De cualquier modo, la Administración local tampoco terminó ofreciendo otra solución, con lo que el colectivo optó por celebrar su primera gala solidaria en un local privado, en concreto en Rumore Circus Cabaret que ofreció las instalaciones colgó el cartel de entradas agotadas, cerca de un centenar, además de registrar una alta participación a través de la fila 0, lo que permitirá garantizar la celebración del campamento de Pascua para niñes y adolescentes trans impulsado por la asociación benefactora. Además de vecinos, entre los asistentes se encontraba la portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, que después del evento acusó desde sus redes sociales al bipartito de censurar el evento.

Durante cerca de tres horas artistas invitados, que actuaron altruistamente por la causa, ofrecieron un show y también quisieron poner de relieve la importancia de cuidar a los menores trans para que no se sientan solos ni excluidos, teniendo en cuenta que la asociación para la que irán los fondos persigue precisamente conectar a familias y a los propios niños y niñas que quizás en su entorno educativo no encuentran referentes y pueden llegar a sentirse excluidos.

"Las infancias trans importan"

Precisamente Sandra Nuñez disculpó la ausencia de Sandra Bayón, presidenta nacional de Chrysallis que no pudo asistir por la alerta roja. Si bien, aprovechó el altavoz para defender que las infancias trans importan, "pese a las trabas y obstáculos encontrados". En este sentido criticó que haya "ciertas personas", sin poner nombres, "que se crean capaces de pasar por encima de los derechos fundamentales de nuestres hijes, hijas e hijos".

Afeó que incluso desde las instituciones "se desconozcan las leyes, hablen sin informarse pero son ellos los verdaderos ignorantes en este debate". En este punto sostuvo que son las propias familias y personas aliadas "los que defendemos a capa y espada los derechos de nuestras infancias".

Un momento de la intervención del presidente de Dimove, Iván Jiménez, durante el evento benéfico / J. R. Esquinas

"Son edades en las que no se pueden defender"

A escasos metros de una pancarta que replicaba el lema "No vamos a volver a los márgenes" de Carla Antonelli, la drag Manoli Divay, por ejemplo, enfatizó la relevancia de apoyar desde la infancia "porque son más vulnerables con edades en las que no se pueden defender". Como mujer trans reconoció que sentirse ella misma le costó muchísimo, pero "lo he conseguido y me he hecho respetar". El evento combinó actuaciones artísticas, música, danza, monólogos y momentos de reflexión, siguiendo una escaleta que fue hilando cultura y activismo. Entre los artistas se encontraba la transformista Alen Santander, que hizo de maestra de ceremonias junto a Victor M.Sánchez, seguida de Cristian Dance Team, Tina X, Emma, y el monologuista La Marika de Pueblo.

Ante la imposibilidad de desplazamiento de algunas personas por la alerta roja de lluvias, Dimove habilitó además un enlace para seguir la gala en directo a través de YouTube.

Desde Dimove destacan que el éxito de la gala "demuestra que la solidaridad y la comunidad están por encima de la censura y los discursos de odio. Denunciaron que han habido intentos de invisibilizar al colectivo trans desde las instituciones y pese a ello no han frenado el proyecto.

Rifa

La gala incluyó también una rifa solidaria con premios donados por empresas colaboradoras, como Carnicería Micó (Torrellano), Taberna Fuego Lento, Los 7 Pecados t el propio Rumore Circus Cabret, que además de acoger el evento otorgó entradas para espectáculos y el 20% de la caja de la tarde de ayer, lo que ayudó a elevar la aportación benéfica. El 100% de lo recaudado se destinará a la causa, ya que Dimove asumió los gastos de la gala y la tiquetera, Rainbowticket.cat, colaboró ofreciendo su plataforma de forma gratuita, donando los gastos de gestión de las localidades y entradas de la fila 0.