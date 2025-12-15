Escolanía, Capella y Coro Juvenil del Misteri d’Elx unen sus voces en el concierto de Navidad en Santa María

El Patronato del Misteri d’Elx ha organizado para el próximo domingo 21 de diciembre, a las 18 horas, en la Basílica de Santa María de Elche, su tradicional concierto de Navidad, que este año lleva por título “Tempus Nativitatis, Nativitas in Tempore. Tiempo de Navidad, Navidad en el tiempo”. La cita, una de las más arraigadas del calendario cultural ilicitano, se ofrece con entrada libre hasta completar aforo y apertura de puertas a las 17.30 horas.

El concierto propone un recorrido musical por distintas épocas y territorios a través de composiciones vinculadas a la Navidad, en un formato especial que reúne sobre el escenario a las principales formaciones del Misteri d’Elx, acompañadas por músicos invitados.

Un recorrido musical por la Navidad

La propuesta artística plantea un viaje sonoro que atraviesa diferentes momentos históricos y tradiciones musicales, con el objetivo de reflejar la evolución y la riqueza de la música navideña. El programa incluye piezas que van desde la monodia gregoriana y la polifonía renacentista hasta composiciones contemporáneas y villancicos populares, configurando un repertorio amplio y diverso.

Este enfoque permite al público disfrutar de una visión global de la Navidad a través de la música, manteniendo el equilibrio entre el respeto a la tradición y la apertura a otras expresiones musicales.

Cartel del concierto de Navidad del Misteri d'Elx para este domingo 21 de diciembre a las seis de la tarde / INFORMACIÓN

Capella, Escolanía y coro juvenil

El concierto contará con la participación conjunta de la Capella, la Escolanía y el coro Juvenil del Misteri d’Elx, un formato poco habitual que refuerza el carácter singular de esta cita. La unión de estas formaciones pone de relieve la continuidad generacional del Misteri y su labor de formación musical.

La dirección correrá a cargo del mestre de Capella, Francisco Javier Gonzálvez Valero, quien estará acompañado por Ramón V. Cano Montoya, al órgano, y Alicia Galiana Navarro, al piano, como músicos invitados.

Una cita consolidada en la programación navideña

El concierto de Navidad del Misteri d’Elx se ha consolidado como una de las citas imprescindibles dentro de la programación navideña de la ciudad. Año tras año, esta propuesta reúne a un público numeroso en un entorno de gran valor patrimonial y simbólico como es la Basílica de Santa María.

Desde el Patronato destacan que esta iniciativa permite acercar al público la dimensión musical del Misteri d’Elx más allá de las representaciones de agosto, reforzando su presencia a lo largo de todo el año y contribuyendo a la vida cultural de Elche durante las fechas navideñas.