El PP se defiende de las críticas al presupuesto de Elche y argumenta que Sánchez lleva cuatro años sin aprobarlos

Cuatro días después de presentar los presupuestos para Elche en 2026, el equipo de gobierno y el PP, cada uno por su lado, han salido al paso este lunes de las críticas que desde el mismo jueves realiza la oposición (PSOE y Compromís) por las cesiones que el regidor Pablo Ruz entienden que ha hecho a las exigencias de Vox. Por un lado, la portavoz municipal, Inma Mora, dijo a través de la cuenta de Prensa municipal, que "el pleno del Ayuntamiento de Elche aprobará el próximo viernes los presupuestos municipales de 2026, que son los más inversores en la historia de la ciudad y destinan 16 millones de euros en materias relacionadas con las áreas sociales", explicó a través de un comunicado.

Mientras que el concejal Claudio Guilabert, a través de la cuenta del grupo popular, en una nota facilitada por el jefe de Comunicación municipal, añadió: "Los presupuestos que vamos a aprobar en los próximos días continúan modernizando todo nuestro municipio, con obras esenciales para el desarrollo de Elche y el Partido Socialista carece de legitimidad para hablar en materia presupuestaria, ¿por qué? Porque su jefe, el señor Pedro Sánchez, lleva ya tres años y va a hacer el cuarto sin presupuestos, demostrando su incapacidad y su debilidad a la hora de gestionar un país como es España".

Vox y PP, el día que presentaron el presupuesto para Elche en 2026 / Áxel Álvarez

Mercado Central

La nota de Inma Mora añade que "estos presupuestos municipales están centrados en los ilicitanos y mejoran los servicios, los barrios y las pedanías de Elche”. Unos presupuestos que contemplan, dicen, inversiones como el nuevo Mercado Central "que será una realidad este 2026, el centro social en Torrellano o el centro sociocultural de Jayton en Carrús, además de destinar 1’5 millones de euros para los trabajos de asfaltado tanto en el casco urbano como en pedanías". La nota concluye afirmando que "estos presupuestos sirven para bajar impuestos, como es el caso del IBI, con un acumulado del 5 % desde el inicio de la legislatura. Son unos presupuestos pensados para todos los ilicitanos y que sirven como herramienta clave para mejorar la vida de las personas”.

Mientras que las declaraciones de Claudio Guilabert añaden que "si la señora Patricia Maciá o cualquier miembro del Partido Socialista quiere hablar en materia presupuestaria, Lo que tenía que hacer es reprochar y decirle a Pedro Sánchez que sea capaz de sacar unos presupuestos y si no de convocar elecciones".