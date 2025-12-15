El PSOE ve los presupuestos para Elche trufados de recortes: "Son los peores de la historia"

La concejala del Grupo Socialista, Patricia Macià, ha calificado este lunes los presupuestos municipales de Elche para 2026, que se debatirán en Comisión de Hacienda de mañana, como "los peores de la historia”, al estar “impregnados de ideología que discrimina, por lo que no son las cuentas de todos los ilicitanos”. Macià, que desglosó las partidas presupuestarias de PP y Vox, señaló que recorta 150.000 euros en el mantenimiento de los colegios, 100.000 euros a los distritos "incumpliendo el reglamento que el propio equipo de gobierno aprobó" y suprime, por primera vez, de "partidas con nombres y apellidos del Gran Teatro o La Llotja". Es la segunda vez que el PSOE valora de forma crítica el presupuesto, aunque en esta ocasión haya bajado más al detalle de las cifras.

Macià detalló una extensa lista de tijeretazos: la eliminación de los dos convenios con el sindicato CC. OO. —uno de ellos, de 8.000 euros para integración sociolaboral de migrantes—, la rebaja de 115.000 euros en el fomento del deporte escolar en el año que Elche es Capital Mediterránea del Deporte, 30.000 euros menos para campañas y actividades para menores, la eliminación de 10.000 euros en prevención de la legionela en piscinas; y el descenso en 155.000 euros en el conjunto de partidas de pedanías, para señalización, centros cívicos, aceras o Elche Taxi. “Los que decían ser defensores de las pedanías recortan en pedanías para el día a día”.

También ha destacado que el Centro Sociocultural de El Altet recibe 50.000 euros cuando el año pasado se presupuestaron más de 300.000, que se elimina la denominación "Fireta del Camp d’Elx" por “ferias y eventos”, que el convenio del Misteri baja 10.000 euros y obtiene casi la misma financiación que la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. Y que la oenegé Conciénciate tiene tres convenios por valor de 315.000 euros mientras Cáritas mantiene la misma cantidad y el convenio con SUMA se incrementa 325.000 euros.

Sin más apoyo a empresas y autónomos

En personal, Macià ha indicado que no aparece la partida de 70.000 euros para pagar a los presidentes de distrito, “por error o no, no lo sabemos”, que el capítulo sube 7,7 millones de euros (con 800.000 euros más para servicios extraordinarios) y que la partida de productividad y carrera profesional es de 3,8 millones, "menos de lo pactado con los sindicatos". En el mismo capítulo, se han incluido partidas independientes para los sueldos del contrato programa de acción social, que asciende a 5,4 millones. Pero los refuerzos, siguen subiendo 2,7 millones de euros más. Por tanto, aumentan los refuerzos, a pesar de que han sacado de esa partida los sueldos del Contrato Programa”.

La edil ha aclarado que las subvenciones del Elx Emplea y el Elche Emprende se quedan con el mismo importe, y que “tanto plan de autónomos, tanto paripé, pero a la hora de la verdad no hacen nada por subir esas subvenciones a autónomos de empresas”.

Ruz triplica la deuda

Sobre los ingresos, ha dicho que "suben por los 9 millones de euros de la tasa de basura" y los "8,3 millones de euros más que el Estado, que el Gobierno de España va a ingresar", recordando que desde 2023 a 2026 son "más de 20 millones" transferidos por el Ejecutivo central a través del IRPF y del Fondo Complementario de Financiación.

Asimismo, Macià ha denunciado "la petición del préstamo más alto de la historia con diferencia, 31,4 millones de euros", que triplicará la deuda hasta llegar a los 92 millones a finales de 2026, y que la financiación de la inversión mediante préstamos ha pasado del 38,26 % en 2023 al 61,7 5% en 2026, reduciendo la financiación por parte de subvenciones del 56,92% al 31,63%.

El presupuesto irá al pleno de este próximo viernes / Áxel Álvarez

Informes policiales gratuitos

Por otro lado, Macià ha informado de que a la Comisión de Hacienda se llevan "tres modificaciones de ordenanzas, la resolución de las alegaciones a la tasa de basura y el proyecto de ordenanza para la imposición y ordenación del canon de urbanización" a fin de sufragar las obras en el E-24, el sector urbanístico donde se halla del estadio de fútbol.

La modificación más importante es la supresión de cuatro tarifas por expedición de informes de la Policía Local referentes a siniestros viales, con daños materiales o con lesiones y que van actualmente de los 97 euros a los 197 euros. “Se dejarán de ingresar 250.000 euros porque los informes serán ahora gratuitos gracias al Gobierno de España”, ha añadido Macià.

Tasa de basura y sin Conservatorio

Sobre las alegaciones a la tasa de basura presentadas por el PSOE para ampliar bonificaciones a familias monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, Macià añadió que "PP y Vox las ha desestimado todas" con un "argumento peregrino" sobre plazos, a pesar de que el Ayuntamiento de Orihuela, regido por los populares, ya la incluye. “No ha dicho que, si las admiten, el expediente vuelve a la Concejalía y no puede entrar en vigor el 1 de enero, cuando a nuestro juicio sí que daría tiempo a que se incluyeran, pero todos son excusas para no incluir dichas bonificaciones”, agregó Macià.

También ha cuestionado que se presupuesten "5,6 millones de euros para el Conservatorio" cuando el Ayuntamiento no ha conseguido aún la delegación de competencias de la Generalitat tras el capricho de Pablo Ruz de cambiar la ubicación de las instalaciones al solar de Candalix. “Nosotros ya teníamos un terreno y ya estábamos a punto de recibir las competencias para ese terreno, pero todo se paralizó cuando el señor Ruz cambió el terreno”, recordó Macià. La concejala ha concluido diciendo que “el presupuesto de 2025 estaba hinchado, porque ahora bajan un millón de euros el impuesto sobre construcciones y 671.000 euros los intereses de depósitos. Nos dan la razón”.