Rebelión por el recorte de personal en las guardias judiciales de Elche

El 1 de enero la Dirección General de Justicia recortará un funcionario del servicio de guardias en Elche, según denuncian los sindicatos STAJ y UGT, así como los propios trabajadores afectados, que anuncian movilizaciones. La medida "es incoherente y perjudicial", aseguran, para la calidad del servicio y la salud laboral, máxime cuando la carga de trabajo se encuentra al límite. Según el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, la Dirección General, "conoce la sobrecarga del servicio y ha emitido informes favorables para explorar mejoras organizativas. Sin embargo, en lugar de reforzar la plantilla, opta por reducirla, lo que compromete la atención urgente y aumenta la presión sobre el personal". Por ahora van a convocar concentraciones.

Los empleados públicos, en un escrito a la Dirección General, les ha dicho que a partir del 1 de enero, cumplirán de forma estricta el horario y solo habrá un trabajador los domingos y festivos. Los trabajadores recuerdan que "la guardia de Instrucción es la primera línea de la justicia penal urgente: recibe atestados, adopta medidas de protección a víctimas, decide sobre detenidos y celebra juicios inmediatos. Además, asume actuaciones inaplazables fuera de horario, como violencia de género, Registro Civil y autorizaciones judiciales urgentes. Con menos efectivos, se dilatan las respuestas en medidas cautelares y resoluciones sobre detenidos, afectando la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. La reducción incrementa el estrés, la fatiga y los riesgos psicosociales".

El Baix Vinalopó, por la carga de trabajo que acarrea, "no es cualquier cosa", dicen, porque, además de atender todos los conflictos de materia penal de los tres municipios, se suma la conflictividad del aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, "ocho días seguidos, con actuaciones urgentes fuera de horario. Y con la entrada telemática de atestados, el ritmo no para". Los sindicatos consideran que la guardia de Elche, más que para recortar, está para reforzar la dotación de la guardia "según las necesidades reales y activar herramientas normativas para ajustar plantillas, ante cargas objetivas". Además, STAJ urge "coherencia y diálogo entre administración y sindicatos. Elche necesita más medios, no menos. Detrás de cada guardia hay ciudadanos esperando Justicia... y funcionarios sosteniendo el servicio". Cada día atienden a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, así como los atestados de tráfico de Orihuela y Torrevieja instruidos en la demarcación propia del partido judicial.

Recursos humanos

La reducción de un funcionario de la plantilla, aseguran los trabajadores, se acordó el 3 de diciembre y se conoció dos días más tarde en la Ciudad de la Justicia de Elche. El documento está firmado por la subdirectora general de Recursos Humanos. El juzgado de guardia trabaja con cinco funcionarios: un auxilio judicial, tres tramitadores procesales y un gestor procesal. Según el sindicato, en la notificación la responsable de la Conselleria asegura que el recorte tiene que ver con un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 6 de mayo, pero que, según los empleados públicos, "nada tiene que ver con la plantilla de funcionarios que componen el servicio de guardia". Las guardias son de ocho días porque a los siete habituales se suma uno más para resolver todo lo pendiente de la jornada anterior, el servicio "recepciona e incoa, en su caso, los procesos correspondientes a los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante el tiempo de guardia, la realización de las primeras diligencias de instrucción que resulten procedentes, entre ellas las medidas cautelares de protección a la víctima, la adopción de las resoluciones oportunas acerca de la situación personal de quienes sean conducidos como detenidos a presencia judicial, la celebración de juicios inmediatos de delitos leves y otras actuaciones".

Recuerda que los funcionarios también se encargan de regularizar la situación de detenidos por delitos que sean competencia de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y la resolución de las solicitudes de adopción de los órdenes de protección de las víctimas de los mismos. También la ley les encomienda actuaciones urgentes e inaplazables de la Oficina del Registro Civil. El sindicato recuerda que Elche es la segunda más poblada de la provincia, que por el aeropuerto pasan más de 20 millones de pasajeros y la presión turística que multiplica la población en verano. El sindicato dice que los funcionarios tienen un horario de 9 a 14 horas de lunes a sábado, pero que a la guardia se le suman un horario adicional también esos seis días de 17 a 20 horas, y de domingos y festivos de 10 a 14 horas. Pero, además, "los funcionarios estamos en situación de continua localización para atender puntualmente cualquier incidencia propia del servicio de guardia que pudiera suscitarse".

Ciudad de la Justicia de Elche / Áxel Álvarez

Un programa que agrava la situación Funcionarios, en un escrito remitido a la Conselleria de Justicia, aseguran que la implantación del programa informático JUST@CV ha generado "dificultades y retrasos en la gestión de la guardia de los juzgados de Instrucción, "con múltiples incidencias en la tramitación de los expedientes jurisdiccionales, que son sostenidas por un solo juzgado, lo que supone que cualquier alteración del ritmo de trabajo en la guardia tiene una repercusión inmediata e importante". Y ponen como ejemplo el que ahora, al poder presentarse los atestados durante las 24 horas del día, se puede recibir uno a las 13 horas, "poniendo a disposición judicial a un detenido, cuando el servicio de guardia finaliza, en teoría, a las 14 horas".

Circunstancias especiales

Se da en Elche una circunstancia especial, añaden los funcionarios de Elche afectados, y es que desde hace más de 15 años la guardia cuenta con un funcionario de refuerzo, "dadas las circunstancias especiales de volumen de población y alto grado de delincuencia" porque cada día hay doce asuntos de guardia distintos, entre "detenidos, órdenes de protección, juicios rápidos contra la seguridad vial y reclamaciones judiciales", lo que lleva a realizar de ocho a diez horas diarias de trabajo, "en el mejor de los días sin descanso alguno, sin poder ir al baño sin poder parar 20 minutos a tomar un café, con una presión y estrés constante durante toda la jornada laboral que no se puede asumir". Explican que asumen jornadas de domingo con 15 detenidos porque a los habituales se suman los de VIOGEN (Violencia de Género), "entre dos funcionarios, pues la normativa vigente obliga a que haya solo uno, pero el volumen de asuntos que entra hace inasumible que se pueda soportar dicho trabajo por un solo funcionario". La decisión de un recorte se ha producido después de que la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción propusiera un cambio del sistema de guardias para que pasara a tres días.