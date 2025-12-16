Papá Noel desfila por Elche el sábado con una cabalgata inclusiva

Elche recibirá a Papá Noel el próximo sábado 20 de diciembre con una cabalgata que llenará de ambiente navideño algunas de las principales calles de la ciudad y que está pensada para repartir magia e ilusión entre los más pequeños. El desfile arrancará a las 18 horas desde el CEIP Francesc Cantó y contará con la participación de más de 500 personas, según ha avanzado el Ayuntamiento.

Recorrido y horario del desfile

La edil de Festejos, Inma Mora, ha detallado que la cabalgata partirá desde el centro educativo del Pla y avanzará por la avenida de Novelda, calle Jorge Juan y avenida Vicente Blasco Ibáñez, para finalizar su recorrido en Diagonal del Palau. El evento está diseñado como una celebración familiar abierta a toda la ciudadanía y se consolida como una de las citas destacadas del calendario navideño ilicitano.

Más de 500 participantes y fantasía

El desfile estará integrado por más de 500 participantes, entre los que destacan más de 170 patinadores, además de una amplia representación de personajes Disney, el espectáculo interactivo de los operarios de la Navidad, príncipes y princesas, zancudos, elfos y bailarines. El momento más esperado llegará con la carroza de Papá Noel, acompañado de sus renos, que será la encargada de cerrar la cabalgata.

Tramo azul y llegada a Diagonal del Palau

Un año más, la cabalgata contará con un tramo azul, una iniciativa pensada para personas con discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista, así como para quienes los ruidos y estímulos pueden resultarles estresantes. En este tramo, ubicado al inicio del recorrido, la música dejará de sonar y se instalarán banderolas informativas para advertir a los asistentes de que el desfile se desarrolla sin sonido en ese punto concreto.

La carroza de Papá Noel está previsto que llegue a Diagonal del Palau a partir de las 20 horas, donde será recibido por el alcalde, Pablo Ruz, la edil de Festejos, Inma Mora, y las Reinas y Damas Infantiles de las Fiestas. En ese enclave se realizará el tradicional acto de entrega de la llave de la ciudad, “para que Papá Noel pueda repartir los regalos de Navidad a los niños y niñas de Elche”, ha señalado Mora.

Papá Noel recibirá a los niños tras su Cabalgata por Elche / Matías Segarra

Tras este acto institucional, Papá Noel y sus elfos permanecerán en Diagonal del Palau hasta las 22 horas, donde se instalará una casita para que los más pequeños puedan entregar sus cartas con los deseos navideños. Además, se habilitará una zona reservada en la caseta como tramo azul, debidamente señalizada, con acceso preferente para las personas que lo necesiten, que serán atendidas por un elfo mediador para facilitar la interacción.