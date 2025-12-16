Compromís, EU y Podem enmiendan el presupuesto de Elche para "lograr políticas sociales y democráticas"

El grupo municipal Compromís per Elx, Esquerra Unida y Podem han presentado este martes sus enmiendas conjuntas al presupuesto de Elche para 2026, elaborado por PP y Vox con el objetivo, aseguran, de devolver las políticas sociales y democráticas al Ayuntamiento, "frente a la regresión y sectarismo de dos formaciones políticas incapaces de articular las medidas necesarias para hacer frente a los problemas reales de los ilicitanos e ilicitanas". La unión de las tres formaciones augura una entente que podría llegar a una lista única de cara a las próximas municipales, algo que ya se intentó sin éxito en 2023.

Las enmiendas han sido presentadas por la portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez; Héctor García, de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y María José Rodríguez, de Podem Elx. Díez insistió en algunas ideas que ha expresado desde que se conocieron las cuentas, "“son unos presupuestos que reconocen los fracasos de 2025 y por eso prevén menos recaudación, ingresos que ya advertimos el año pasado que estaban hinchados para poder cuadrar las cifras, que reconocen ya una inejecución de al menos 20 millones de euros este ejercicio y que recogen las inversiones que llevan dos años prometiéndose porque no han sido capaces de hacerlas realidad, mientras duplicaban la deuda pública”.

Sobre las enmiendas destacó las dirigidas a devolver la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras con una partida de 1,5 millones de euros para ayudas al alquiler dirigida a rentas medias, un millón de euros para paliar la subida de la cesta de la compra y los 150.000 euros dirigidos al programa Alternancia Juvenil” y ha añadido que “hemos priorizado también asegurar la inversión social con la subida de 200.000 euros la partida de ayudas al IBI, 100.000 euros más para el programa Concilia, 450.000 euros para un fondo de la Infancia y 100.000 euros más para Cáritas y Elche Acoge, respectivamente”.

María José Rodríguez, Esther Díez y Héctor García / INFORMACIÓN

“A su vez, hemos repuesto los recortes sectarios de Pablo Ruz y Vox en cooperación y hemos añadido una partida de 100.000 euros en ayuda humanitaria a Palestina, también hemos propuesto revertir los recortes en políticas LGTBIQ+, igualdad, promoción lingüística y participación, así como compensar las bajadas de las derechas en cultura, deporte base o mantenimiento de pedanías”, dijo la portavoz de Compromís. Esther Díez relató también “un paquete de iniciativas vinculadas a políticas ambientales y de movilidad sostenible que hagan frente al negacionismo climático de este alcalde y la inclusión de partidas vinculadas a la promoción de la memoria democrática y de ayudas a empresas para que hagan una transición a la jornada laboral de 32 horas”.

Despilfarro

“Hoy Podem, Esquerra Unida y Compromís estamos aquí para decir alto y claro que hay una alternativa al modelo de despilfarro y recortes sociales y democráticos de Pablo Ruz y Vox, que podemos devolver la buena política al Ajuntament d’Elx, la que responde con medidas concretas a los problemas económicos de los ilicitanos e ilicitanas y avanza en derechos democráticos frente quienes quieren volver al blanco y negro, que podemos tener la ciudad justa, inclusiva y cosmopolita que las derechas nos niegan, mientras intentan despistarnos con brilli-brilli y discursos ampulosos y falsos”, añadió Díez.

Por su parte, Héctor García afirmó que “hoy es un día importante para la izquierda ilicitana porque desde EUPV tenemos claro que si una cosa necesita nuestra ciudad es esperanza y una izquierda que mire a la gente a los ojos con unos presupuestos alternativos a PP y Vox, que sólo han sido capaces de presentar unos presupuestos que reculan, que se ha olvidado de los barrios y las pedanías, que dejan de lado la cultura, la igualdad y la cooperación y que no tienen una visión de futuro”. Y ha añadido que "queremos una ciudad en la que nadie se quede atrás, en la que la gente tenga la voz y en la que las políticas municipales sirvan realmente para cambiar las vidas de las personas y eso es lo que recoge nuestra propuesta conjunta, una alternativa que defiende el bien común y que demuestra, como esta mesa evidencia, que cuando la izquierda trabaja en común, en colectivo, Elx gana”.

Por último, María José Rodríguez añadió que “para Podem es fundamental también señalar unas enmiendas positivas para la ciudadanía que son el resultado de un trabajo común, en el que las formaciones hemos podido trabajar a gusto y que sirven para que la izquierda de esta ciudad se ponga en pie y articule una respuesta a las demandas reales que tiene la gente en la calle”.