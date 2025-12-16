Compromís denuncia un rescate del Consell de 107 millones a Ribera Salud a través de hospitales como el Vinalopó de Elche

Compromís ha denunciado este marets un rescate de más de 107 millones de euros de dinero público a la empresa Ribera Salud por parte del Consell del PP, a través de aumentos injustificados en la cápita sanitaria que la Generalitat paga por la gestión de departamentos privatizados como el de Elche-Crevillent. La formación sostiene que estos incrementos se han aprobado al margen de lo previsto en los contratos y benefician de forma directa a la concesionaria sanitaria.

Subidas de la cápita por encima de lo pactado

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, y el portavoz de Sanidad, Carles Esteve, han hecho públicos los datos en una rueda de prensa, en la que han concretado que la cantidad exacta asciende a 107.087.880,54 euros. Según han explicado, este importe procede de aumentos de la cápita que superan en muchos casos el 10 %, a pesar de que el contrato de prórroga del departamento del Vinalopó solo contemplaba un incremento del 1,5 %.

La cápita es la cuantía preestablecida que la Generalitat abona por cada persona adscrita a un departamento, utilice o no la sanidad pública, y constituye la base económica de los contratos de gestión sanitaria privatizada.

Una comisión de diez minutos

Compromís ha detallado que estos aumentos se aprobaron en la comisión mixta de seguimiento entre la empresa y la Generalitat, en una reunión celebrada el pasado 8 de enero que, según la formación, tuvo una duración de solo 10 minutos. Por parte de Ribera Salud acudió su CEO, Pablo Gallart.

Una de las últimas concentraciones por la reversión de la gestión del Hospital del Vinalopó en Elche / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

En ese encuentro se aprobaron revisiones anuales con cálculos favorables a la empresa que, según Compromís, nunca se habían realizado de esa forma. En ellos se incluyeron liquidaciones pendientes de los departamentos gestionados por Ribera Salud —Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillent— correspondientes a los ejercicios de 2020, 2021 y 2022. La formación ha indicado que se adjuntan las tres actas de la comisión mixta del 8 de enero, una por cada departamento.

Vinalopó, el último hospital privatizado

Aunque cada año deben revisarse las cuantías de los contratos, Compromís sostiene que nunca se habían aprobado aumentos de esta magnitud. Como consecuencia, a partir de 2025 la cápita que recibirá Ribera Salud para gestionar el departamento del Vinalopó, el único que todavía permanece privatizado, alcanzará los 1.066,44 euros por persona, más del doble de la cifra inicial de 494,72 euros.

Desde la coalición valencianista se denuncia además que, gracias a estos fondos públicos, Ribera Salud ha podido adquirir recientemente el Hospital Clínica Benidorm por unos 120 millones de euros. Se trata de una clínica privada que recibe numerosas derivaciones de hospitales públicos y que, según Compromís, está dirigida por el hermano del conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

La formación contrapone este escenario con el estado de la sanidad pública valenciana, que, según ha señalado, sufre colas y listas de espera interminables, mientras el conseller “parece más preocupado por los negocios familiares”. A juicio de Compromís, la situación es insostenible, ya que el gobierno del PP destina más de 100 millones de euros a una empresa privada en lugar de invertirlos en recuperar la atención primaria.

Por todo ello, Compromís exige la reversión inmediata del departamento del Vinalopó a la gestión pública, reclama explicaciones del conseller de Sanidad en su comparecencia de este jueves en las Corts y solicita su dimisión. Además, la coalición pide la puesta en marcha de la comisión de investigación registrada en el parlamento valenciano sobre los escándalos derivados del mantenimiento y la prórroga del último hospital privatizado del sistema público de la Comunidad Valenciana.