Elche abre las inscripciones para su San Silvestre

La San Silvestre 2025 BYD Marcos Automoción ya ha puesto en marcha su cuenta atrás en Elche con la apertura de inscripciones para una de las citas deportivas y festivas más esperadas del calendario local. La prueba se celebrará el 31 de diciembre, a partir de las 18 horas, y volverá a convertir las calles de la ciudad en el escenario de una carrera popular que sirve para despedir el año corriendo.

Inscripciones para la despedida del año

El evento mantendrá el mismo recorrido que la edición anterior, con una distancia total de cinco kilómetros, pensados para combinar esfuerzo, diversión y ambiente festivo, tanto para los corredores como para el público que anima a lo largo del trazado. La organización espera una amplia participación en una prueba ya consolidada dentro del calendario deportivo ilicitano.

Las inscripciones y dorsales ya están disponibles a través de la web de la Fundación del Deporte Ilicitano, en el enlace www.fundaciondeporteilicitano.org, y este año llegan acompañadas de novedades y regalos aportados por los patrocinadores.

Modalidades, precios y regalos

La carrera contará con dos modalidades de inscripción para adultos, diferenciadas según el ritmo de carrera: una para participantes capaces de completar la distancia a un ritmo inferior a 4’00/km en hombres y 4’50/km en mujeres, y otra para quienes lo hagan a un ritmo más lento. Además, se ha habilitado un dorsal específico para menores, dirigido a jóvenes de 14 a 17 años.

Cartel de la San Silvestre de Elche / INFORMACIÓN

El precio de la inscripción para adultos será de 8 euros, e incluirá una camiseta oficial de la prueba con el logo de Elche Capital Mediterránea del Deporte, además de una bolsa de tela, un puff y una pulsera de la Fundación. En el caso de los menores de edad, la inscripción tendrá un coste de 3 euros y dará derecho únicamente al dorsal. La recogida de dorsales se realizará, como es tradición, en las instalaciones de El Corte Inglés, donde también se entregará la bolsa del corredor.

Premios, patrocinio y carácter solidario

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán su correspondiente trofeo acreditativo, mientras que los ganadores obtendrán distintos premios, entre ellos un lote de productos de Cárnicas Ortolá y cheques regalo de El Corte Inglés para las categorías masculina y femenina.

Salida de la San Silvestre en una edición anterior en Elche / INFORMACIÓN

La edición de 2025 se estrena además con el naming de ‘BYD Marcos Automoción’, concesionario oficial en Elche de la marca líder en vehículos enchufables y baterías eléctricas. Junto a este patrocinador principal, la prueba cuenta con el respaldo de BH Inmobiliaria, Cárnicas Ortolá, El Corte Inglés, Adornos Clement, FIATC Seguros y Vegafibra, firmas que han contribuido al crecimiento del evento y a mejorar de forma notable la bolsa del corredor.

La San Silvestre ilicitana mantiene también su vertiente solidaria, ya que una parte de la recaudación se destinará a tres asociaciones benéficas: Objetivo Diagnóstico, centrada en personas con enfermedades raras y diagnósticos complejos; Intégra-t, dedicada a la orientación e información de personas con discapacidad intelectual; y Toubabs Team, que trabaja para mejorar la vida y la salud en Sam Sam (Senegal), fomentando valores y la práctica del deporte infantil y femenino.