Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico

La ciudad de Elche llora conmocionada por el fallecimiento de un adolescente de 15 años en un grave accidente de tráfico ocurrido durante la madrugada del sábado al domingo en uno de los cruces más transitados del municipio. El siniestro se produjo en la intersección de las avenidas de Novelda y de la Libertad, tras la colisión entre un turismo y un ciclomotor en el que viajaban dos jóvenes.

El menor, que algunas fuentes dicen que iba como acompañante en la motocicleta, perdió la vida pese a la rápida actuación de los servicios de emergencia, que desplegaron un amplio dispositivo en la zona. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, así como una ambulancia del SAMU y hasta cinco unidades sanitarias, cuyos efectivos practicaron maniobras de reanimación durante varios minutos sin lograr salvarle la vida.

El conductor, herido grave

El conductor del ciclomotor resultó herido de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece ingresado, sin que por el momento haya trascendido oficialmente su evolución.

El impacto del suceso fue inmediato entre los vecinos del entorno y, desde primeras horas del domingo, la tragedia ha generado una profunda consternación social. En la plaza de L’Algeps, en la zona conocida como las Chimeneas, un ramo de flores recuerda el lugar del accidente y se ha convertido en un punto de recogimiento y homenaje espontáneo.

Según las primeras informaciones, el choque se produjo en un cruce regulado por semáforos, aunque la Policía Local de Elche mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.