El diseño elevado e integrado en el Palmeral marca el futuro Palacio de Congresos de Elche

El futuro Palacio de Congresos de Elche ha dado un paso decisivo hacia su materialización con la elección del anteproyecto ganador del concurso internacional convocado por la Diputación Provincial de Alicante para definir esta infraestructura estratégica. El proyecto seleccionado, titulado “Trencadís”, propone un edificio de fuerte carácter arquitectónico, concebido como un gran mirador sobre el Palmeral y cuidadosamente integrado en uno de los entornos paisajísticos más singulares de la ciudad.

El Salón de Plenos del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante acogió este martes el acto público de apertura de sobres del concurso de anteproyectos, una sesión que sirvió para hacer público el fallo del jurado tras meses de análisis de las 104 propuestas presentadas. El elevado número de proyectos y su calidad técnica han convertido este proceso en uno de los más concurridos y exigentes de los últimos años en la provincia.

Aspecto interior que tendría el edificio del Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

Durante el acto, la secretaria del jurado, Encarna Martínez, procedió a la lectura del acta correspondiente al fallo adoptado el pasado 18 de noviembre y a la apertura de los sobres de documentación administrativa de los anteproyectos premiados, culminando así una primera fase clave del procedimiento. La diputada provincial de Arquitectura, Conservación de Edificios e Instalaciones y presidenta del jurado, Carmen Sellés, puso en valor el trabajo desarrollado por los miembros del jurado, destacando que “el elevado número de propuestas y su calidad han requerido ampliar los tiempos de deliberación para garantizar una valoración rigurosa, detallada y justa”.

Apertura de sobres en la Diputación de Alicante este martes / INFORMACIÓN

Mirador urbano y paisajístico

El proyecto ganador, “Trencadís”, ha sido elaborado por los arquitectos Javier Rodríguez Alcoba y Carlos Rodríguez Alcoba, del estudio García Rodríguez Alcoba Oficina de Arquitectura, con sede en Madrid. La propuesta ha obtenido la mayor puntuación del concurso, con un total de 93 puntos, y está dotada con un premio económico de 108.900 euros.

Un gran techo cubierto serviría de acceso principal al Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

El jurado ha destacado de forma especial el planteamiento arquitectónico del edificio, que se eleva estratégicamente sobre la calle para abrir amplias vistas hacia el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta posición elevada no solo refuerza la identidad del entorno, sino que permite que el Palacio de Congresos se configure como un hito urbano sin renunciar a la integración paisajística.

Según la valoración del jurado, “Trencadís” destaca por “su capacidad para generar espacios de encuentro, una volumetría icónica y un excelente funcionamiento interno”. El diseño concibe el Palacio de Congresos como un gran mirador integrado en el paisaje, incorporando una terraza en cubierta que amplía los usos del edificio y refuerza su relación visual y funcional con el entorno natural.

INFORMACIÓNTV

Conexión con la ciudad

La ubicación del futuro Palacio de Congresos ha sido uno de los elementos clave del concurso. El proyecto ganador apuesta por una implantación respetuosa con el Palmeral y por una relación directa con las calles adyacentes, incorporando la urbanización del entorno como parte esencial de la actuación. El edificio no se plantea como una pieza aislada, sino como un elemento articulador del espacio urbano, capaz de generar actividad, atraer flujos de personas y consolidar esta zona de la ciudad como un nuevo polo de dinamización cultural, turística y económica.

Terraza descubierta que aparece en el anteproyecto del Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, que asistió al acto, subrayó la importancia del momento vivido y calificó la jornada como “una tarde crucial para el futuro de la ciudad”. En su intervención, Ruz afirmó que el proyecto ganador “es el que Elche necesita”, destacando especialmente “su integración en el entorno, su valor arquitectónico y su capacidad para reforzar el posicionamiento turístico y económico del municipio”.

Dimensiones, usos y capacidad del futuro Palacio de Congresos

El futuro Palacio de Congresos de Elche contará con una superficie construida total de 13.000 metros cuadrados y una capacidad para más de 3.300 personas, lo que lo convertirá en una de las infraestructuras congresuales más relevantes de la provincia. El diseño incluye una sala principal de 2.000 metros cuadrados con 1.200 butacas, concebida para albergar grandes congresos y eventos de carácter cultural y musical. A esta se sumarán cinco salas auxiliares con capacidades que oscilarán entre las 150 y las 450 plazas, permitiendo una programación flexible y simultánea de actividades.

El complejo se completará con despachos, oficinas, sala de prensa, cafetería, almacenes y una gran área de exposición o foyer de 2.000 metros cuadrados, pensada como espacio de acogida y encuentro para asistentes y visitantes. Además, el proyecto contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo de tres plantas, con una superficie total de 14.000 metros cuadrados y capacidad para 420 plazas, así como la urbanización integral del entorno y de las calles adyacentes, mejorando la accesibilidad y la conexión con el tejido urbano.

Aspecto interior del Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

Plazos y próximos pasos hacia la construcción

Tras la elección del anteproyecto ganador, el proceso entra ahora en una fase decisiva. El siguiente paso será la redacción del proyecto definitivo, una etapa imprescindible para poder avanzar hacia la licitación de las obras y el inicio de la construcción del edificio. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, destacó el carácter estratégico de la actuación y aseguró que se trata de un proyecto “relevante y transformador” tanto para Elche como para el conjunto de la provincia. Pérez puso en valor “la solvencia del jurado” y remarcó el compromiso de las administraciones implicadas para que “el proceso administrativo continúe conforme a los plazos previstos”.

Imagen del proyecto ganador para el futuro Centro de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

El coste estimado del futuro Palacio de Congresos asciende a 50 millones de euros, una inversión que permitirá dotar a Elche de un equipamiento de primer nivel, capaz de competir en el circuito nacional e internacional de congresos y grandes eventos. Con la elección de “Trencadís”, Elche da un paso firme hacia la construcción de un Palacio de Congresos que combina diseño contemporáneo, integración paisajística y funcionalidad, y que aspira a convertirse en un nuevo símbolo arquitectónico de la ciudad.