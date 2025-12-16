Elche reactiva hasta junio el programa de rutas gratuitas Bici-Rural en Las Bayas

El Ayuntamiento de Elche ha presentado la reactivación del programa Bici-Rural Las Bayas-Elche, una iniciativa municipal que promueve la movilidad sostenible, la actividad física saludable y la puesta en valor del entorno rural del Camp d’Elx. El proyecto, que se desarrollará entre enero y junio de 2026, ofrece rutas guiadas gratuitas en bicicleta y está pensado como un modelo inclusivo y accesible para toda la población, incluidas personas mayores y con movilidad reducida.

Movilidad sostenible en las pedanías

El programa está impulsado por las concejalías de Medio Ambiente, Deporte y Distritos y se prolongará gracias a la financiación de las ayudas LEADER. En total, contempla seis rutas mensuales que utilizan la bicicleta como herramienta de dinamización social, ambiental y cultural en las pedanías del término municipal.

El concejal de Medio Ambiente y Deporte, José Antonio Román, ha señalado que “las rutas recorrerán los parajes más especiales de nuestro Camp d’Elx mezclando una vez más deporte y medioambiente”, subrayando el carácter integrador de una propuesta que une ejercicio, naturaleza y conciencia ambiental.

Calendario y recorridos previstos

Las actividades se desarrollarán con salida y llegada desde el polideportivo de Las Bayas y tendrán una dificultad fácil o moderada. Están dirigidas a población adulta, familias y personas mayores, e incluyen el uso de bicicletas eléctricas municipales y un triciclo adaptado, con el objetivo de facilitar la participación de personas con movilidad reducida.

Cartel del programa de rutas Bici-Rural que tienen su salida en Las Bayas de Elche / INFORMACIÓN

La primera ruta tendrá lugar el 18 de enero, con un recorrido entre acequias y palmeras, de dos horas de duración y seis kilómetros. El 22 de febrero se celebrará la segunda salida por La Hoya, también de seis kilómetros. El 15 de marzo llegará la tercera ruta, de cinco kilómetros por los saladares de Las Bayas. El 26 de abril se recorrerán árboles singulares en un itinerario de seis kilómetros. La quinta cita será el 17 de mayo, rumbo a Santa Fe, con una duración de tres horas y diez kilómetros. Por último, el 14 de junio se realizará la ruta hacia Balsares, de entre tres y cuatro horas y con un recorrido de 14 kilómetros.

Accesibilidad y valor del entorno rural

El programa Bici-Rural pone el acento en el conocimiento y la valoración del paisaje agrícola, los sistemas de riego tradicionales, los humedales, los árboles singulares y el patrimonio cultural asociado a las pedanías. Cada recorrido se plantea como una experiencia interpretativa, orientada a fomentar el respeto por el medio rural, la sensibilización ambiental y una mayor conexión emocional con el territorio.

Para participar en cualquiera de las rutas será necesario formalizar la inscripción a través de la web municipal www.elche.es/deportes, donde se ofrecerá toda la información práctica del programa.