El Hondo de Elche y Crevillent refuerza el control de jabalís y captura 72 en un año

El control de la población de jabalíes se ha convertido en una actuación prioritaria en el entorno del Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent, donde la proliferación de esta especie está generando evidentes daños ambientales, afectando a la nidificación de aves protegidas como la cerceta pardilla y aumentando el riesgo de accidentes de tráfico en los caminos y carreteras del entorno.

En respuesta a este problema, Riegos de Levante colabora desde hace un año con la Conselleria de Medio Ambiente en un proyecto específico que apuesta por la captura selectiva mediante jaulas de estos animales salvajes, alejándose de la caza tradicional.

Los resultados del programa son, por el momento, significativos. Así lo explica Carolina García, bióloga de la entidad de regantes: «En un año llevamos capturados 72 jabalíes de una población inicial que se estimó en 126, lo cual es una cifra muy considerable».

Los jabalíes son fáciles de ver en veredas y caminos cercanos al parque natural de El Hondo de Elche y Crevillent / INFORMACIÓN / s

El plan de control, iniciado hace ahora doce meses, tendrá continuidad en el tiempo. «Desde la conselleria nos han dicho el visto bueno a llevar a cabo una prórroga del proyecto», indica Carolina García, quien detalla que actualmente se está desarrollando un nuevo censo poblacional para medir con mayor precisión el efecto real de las capturas sobre el número total de animales presentes en el humedal. «Queremos ver si ese censo inicial de 126 jabalíes ahora es inferior», añade.

Esta evaluación resulta clave en un ecosistema muy humanizado y sin depredadores naturales capaces de regular la población de jabalíes. En este sentido, técnicos ambientales recuerdan que el lobo, el único animal que podría ejercer ese control de manera natural, no está ni estará presente en la zona, lo que obliga a una intervención humana planificada para evitar que un problema ya visible se agrave en los próximos años.

Controladas

El sistema empleado en El Hondo por Riegos de Levante se diferencia claramente del control cinegético habitual. «No es disparando, no es caza», subraya la bióloga. Se trata de jaulas diseñadas específicamente para jabalí, cebadas y equipadas con sistemas de videovigilancia mediante cámaras 4G, lo que permite conocer en tiempo real qué animal ha quedado atrapado.

«Tú sabes perfectamente lo que cae. Las trampas están pensadas para que se activen solo con jabalíes. No con animales más pequeños», detalla García. En el caso hipotético de una captura accidental, el protocolo prevé la liberación inmediata del ejemplar, si bien hasta el momento no se ha registrado ningún incidente de este tipo, según destacan desde la mancomunidad de agricultores.

Este método selectivo se ha implantado como una alternativa eficaz en un espacio protegido donde la presión cinegética es muy limitada. De hecho, en el conjunto del humedal solo un 5 % de la superficie cuenta con permiso para la práctica de la caza, lo que refuerza la necesidad de otras herramientas de gestión.

Daños

Más allá de la psicosis existente estas semanas por la peste porcina, el impacto del jabalí en El Hondo va mucho más allá de lo visible. «Depredan huevos de aves del parque natural», explica Carolina García, y entre las especies más afectadas se encuentra la cerceta pardilla, una de las aves acuáticas más amenazadas del continente y objeto de programas específicos de conservación y reintroducción.

Sin embargo, el daño no se limita a la depredación directa. «Destruyen praderas de vegetación que son lugares muy adecuados para la cría, por ejemplo, de la cerceta pardilla», señala la experta. El problema se ve amplificado por el tamaño del animal y por su abundancia. «Es un bicho grande y hay muchos. La capacidad destructiva es muy alta», concluye.

A estos efectos sobre la fauna y el hábitat se suman los daños agrícolas en el entorno del parque. Desde Riegos de Levante ya se ha alertado de pérdidas en cultivos como granados o almendros, así como de problemas en motas y taludes, donde los jabalíes excavan con facilidad. Además, su extraordinaria capacidad olfativa incrementa el riesgo para las colonias de aves, ya que pueden localizar nidos con gran precisión durante la noche.

Los jabalíes se dejan ver también en ciertas zonas húmedas de El Hondo de Elche y Crevillent / INFORMACIÓN

Seguridad vial

El aumento de la población también tiene consecuencias en la seguridad vial. La presencia de jabalíes, sobre todo al caer la noche, eleva el riesgo de atropellos y accidentes, como ya se ha registrado en vías próximas al aeropuerto y a carreteras secundarias del entorno.

Una vez capturados, los animales no se eliminan sin más. Los ejemplares se trasladan a muladares autorizados situados en el norte de la provincia, donde sirven de alimento para aves necrófagas, principalmente buitres. «Se les lleva a los muladares para alimentar a los buitres de zonas como la Serra de Mariola y la Foia», explica García.

La experiencia acumulada en este primer año refuerza la idea de que el control del jabalí en el parque natural de El Hondo requiere un enfoque continuado, coordinado entre administraciones y gestores del territorio. Un equilibrio delicado en un espacio de alto valor ecológico, donde la falta de intervención podría convertir un problema ya evidente en una amenaza mucho mayor para la biodiversidad del humedal y para quienes conviven a diario con este entorno natural.

Después de que hace unos 15 o 20 años la población de jabalíes estuviera prácticamente desaparecida en El Hondo, ahora mismo son fáciles de observar y se puede decir que son abundantes. Antes se cazaban y realmente, con o sin tiros, no hay otra manera de frenar su proliferación.

El problema comienza a ser serio. Es fácil que en una noche una piara de jabalíes pueda depredar una colonia entera de aves acuáticas. Algún coto de caza del paraje natural también viene detectando este problema. Los ecologistas también consideran que uno de los mayores trabajos a realizar para favorecer la reproducción de especies amenazadas en el futuro será el control de la población de los jabalíes.

"Medidas pronto"

En este sentido, el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, advertía hace unos meses de que «se deben tomar medidas pronto»; ya están provocando pérdidas «en determinadas cosechas, como en las granadas o en los almendros».

El portavoz de la entidad de regantes también alertaba de problemas «en las motas, donde están empezando a cavar» y consideraba más que probable que estén afectando a la nidificación porque «su capacidad olfativa es enorme», por lo que «los responsables deben ponerse las pilas».

Bru señalaba que «incluso pueden ser un peligro público porque está comprobado que causan accidentes. El otro día vi uno atropellado en la carretera junto al aeropuerto. No están sólo en El Hondo, donde tienen una zona idónea para su proliferación debido a que es un área pantanosa de muy difícil acceso. Aquí pasan el día y por la noche salen en busca de alimento». El responsable de Riegos de Levante apunta como causa del aumento de la población de la especie salvaje a su mezcla con el cerdo vietnamita y a que cazadores ya no quedan muchos. En esta parte, el director de la finca El Bosquet, Borja Pérez, explica que actualmente «sólo hay tres cotos de caza en El Hondo, donde sí tenemos permisos para cazar jabalíes». Esta práctica sí está contemplada en los planes técnicos oficiales, «pero somos muy pocos cazadores». Para Pérez, «sería necesario ya que la conselleria simplifique los trámites y procesos que han de resolver los agricultores del entorno para que puedan cazar jabalíes».