CC OO denuncia que el Hospital General de Elche suspende cirugías por la presión asistencial

El incremento de la incidencia de las infecciones respiratorias está afectando sobremanera a los hospitales de la Comunitat Valenciana, algunos de los cuales tienen este martes a pacientes en urgencias pendientes de ingresar en planta; una presión asistencial que, según la Conselleria de Sanidad, es "similar" todos los años por estas fechas, relata la agencia de noticias Efe. Según datos facilitados por los sindicatos, la situación se deja sentir en centros de las tres provincias, y en el caso del Hospital General de Elche ha obligado incluso a suspender intervenciones quirúrgicas no urgentes ante la falta de camas disponibles para el ingreso posterior de los pacientes.

Elche, quirófanos cerrados por falta de camas

Desde CCOO PV han advertido de que en el hospital ilicitano este martes había 14 pacientes en urgencias pendientes de subir a planta, en un contexto de alta demanda asistencial. El sindicato señalaba que se están cancelando quirófanos no urgentes “porque no hay camas para ingresar”, una situación que vuelve a poner el foco sobre la capacidad hospitalaria durante los picos invernales de gripe y virus respiratorios. Sin embargo, consultada la dirección del centro sanitario, este periódico ha conocido de la fuente oficial una versión opuesta: "No se ha suspendido ninguna intervención, ni las menos urgentes ni ninguna otra", aseguran.

Desde la Conselleria de Sanidad han trasladado a Efe que este nivel de presión asistencial es “similar todos los años por estas fechas” y han recordado que se ha remitido a los departamentos de salud el plan de contingencia, además de autorizar cerca de 300 contrataciones de refuerzo de personal sanitario.

La dirección del Hospital General de Elche niega que se hayan suspendido cirugías por la incidencia de las patologías propias del invierno / Áxel Álvarez

Refuerzos adelantados por el pico de gripe

Según las mismas fuentes de la conselleria, este año los refuerzos se han adelantado debido a que también ha llegado antes el pico de incidencia de la gripe y otros virus respiratorios, lo que ha incrementado la afluencia a los servicios de urgencias en todo el territorio valenciano.

La presión asistencial no es exclusiva de Elche. En el Hospital General de València, el sindicato de Enfermería SATSE ha informado de que hay 51 personas esperando cama en planta, 32 de ellas en urgencias y 19 en la unidad de hospitalización transitoria, ubicada en el antiguo hospital de día. Este centro atendió el lunes 513 urgencias.

Situación desigual en el resto de hospitales

En el Hospital General de Castellón, con urgencias en obras y una presión asistencial “alta”, hay 13 pacientes pendientes de ingreso en planta y demoras por falta de camas, además de problemas de personal, según los sindicatos. En el Hospital de La Plana, las urgencias “están hasta arriba” por la gripe y los virus respiratorios, aunque todavía quedan camas disponibles, incluidas dos en la UCI, y existe margen para habilitar recursos en Pediatría si fuera necesario.

En el Hospital de Vinaròs, la actividad asistencial es elevada “como cada invierno”, pero no hay pacientes en los pasillos ni esperando para subir a planta. En el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, la presión en urgencias es “moderada”, con 12 pacientes pendientes de ingreso y 35 esperando consulta a mediodía, una cifra inferior a la habitual.

Por su parte, el Hospital de Ontinyent presenta unas urgencias “tranquilas”, mientras que en el Arnau de Vilanova la presión es “elevada”, con seis pacientes a la espera de cama, aunque se han activado refuerzos de celadores, TCAE y enfermería. En La Fe no hay pacientes en los pasillos, aunque durante la noche había 32 personas esperando cama en planta, muchas de ellas de edad avanzada y con mayores necesidades de atención.

El Doctor Peset registra “mucha saturación”, con ocho pacientes en urgencias sin cama, mientras que en el Hospital de Marina Baixa la modificación del circuito de urgencias y la reapertura de una planta en obras ha permitido que “no haya saturación” y que la demora sea muy baja. En el hospital de San Juan, cinco pacientes esperan cama en planta y la presión es alta tras registrarse 418 atenciones en un solo día, más de la mitad en turno de mañana, con profesionales “desbordados” y falta de refuerzos. En Requena, finalmente, las urgencias están más concurridas de lo habitual, pero sin pacientes en pasillos y con camas disponibles en Medicina Interna.

La mayoría de los centros de salud cierran por la tarde en Navidad

Los centros de salud permanecerán cerrados los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, como cada año. Además, solo abrirán hasta las 15 horas los días laborables del periodo navideño en la mayoría de departamentos de salud de la provincia de Alicante: un año más cerrarán por las tardes como norma general, al igual que en el resto de la Comunidad Valenciana, aunque con excepciones, pues en algunas zonas de salud mantendrán el horario habitual, según confirman fuentes sanitarias y sindicales.

La planificación del horario de Navidad contempla la apertura de los ambulatorios los días laborales entre el próximo lunes 22 de diciembre y el lunes 5 de enero de 2026, de 8 a 15 horas. Y a partir de esa hora se mantendrán abiertos los PAS y PAC (puntos de atención sanitaria urgente del sistema de Atención Primaria).

Esta es la norma general. Las excepciones en la provincia, según las fuentes consultadas, están en los departamentos de la Marina Alta y la Marina Baixa, donde en principio se mantiene el horario habitual.

A medio gas

Por tanto, la Atención Primaria funcionará a medio gas durante un par de semanas, como suele ser habitual en estas fechas festivas con la diferencia, respecto a la pasada Navidad, de que estamos en un pico de gripe, lo que siempre supone un riesgo de tensionar las urgencias hospitalarias. La realidad es que la variante K de la gripe A ha multiplicado los contagios antes de lo previsto.

"Estamos en una situación de epidemia adelantada y lo peor puede estar por llegar justo en los días antes de Navidades porque en las fiestas no hará más que aumentar", dijo a este diario el doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva. El temor, según el experto, es que se junta este incremento de casos con el inicio de las vacaciones de los sanitarios y puede pillar a los hospitales no reforzados.

La variante K de la gripe está provocando numerosas consultas al médico / Pilar Cortés

La autorización para cerrar por las tardes los nueve días laborables que hay este año entre festivos y fines de semana, incluyendo los días 24 y 31, en que los centros de salud permanecerán cerrados todo el día, busca facilitar que todo el personal pueda disfrutar de sus vacaciones y ante la falta de sustitutos para todos los médicos que toman su descanso.

Por departamentos

Según el detalle aportado por el área de Sanidad de CC OO, todos los centros de salud del departamento de Alicante-Hospital General cerrarán por las tardes hasta Reyes. El 7 de enero será el primer día en que funcionarán con normalidad en horario vespertino.

También en el área de Sant Joan d'Alacant descansarán por la tarde desde el lunes 22 de diciembre hasta el 5 de enero, idéntica situación que en el departamento de Elche, con cierre de las tardes en Primaria. Lo mismo en Alcoy, donde los ambulatorios abrirán los días laborales del periodo navideño hasta las 15 horas y se reforzarán los festivos, "igual que hacen todos los años".

En el departamento de salud de Elda del 22 de diciembre al 5 de enero, ambos inclusive, solamente funcionarán en horario de mañana, de 8 a 15 horas, y por la tarde cerrarán. A partir de las tres de la tarde, solo funcionarán los PAC y PAS.

También en el departamento de Orihuela cierran sus centros de salud por la tarde hasta el 7 de enero, a excepción de los que tienen Urgencias. También el área de Torrevieja cierra la actividad ordinaria por la tarde en Navidad y se quedan los PAC de guardia.

En el de Dénia, en cambio, se pretende abrir dos tardes por semana durante el periodo navideño, y en la Marina Baixa la idea inicial es mantener los horarios habituales del resto del año, optando por no modificar horarios.