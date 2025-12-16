Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Sacristán aterriza en Elche con su obra de teatro que homenajea a Fernando Fernán Gómez

El Gran Teatro acoge esta producción que ya tiene sus entradas a la venta

José Sacristán protagoniza y dirige "El hijo de la cómica" / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

José Sacristán llevará este viernes a Elche su peculiar homenaje a su gran amigo y maestro, Fernando Fernán Gómez. En ‘El hijo de la cómica’, el actor hará una propuesta teatral de carácter íntimo y emotivo rindiendo homenaje al actor y recordando su infancia a través de sus recuerdos.

“Durante unos cuantos años tuve el privilegio de estar cerca de él y escucharle. Escucharle, entre otras, la historia de Fernanda López, «la rubia», su bisabuela, de la que heredó el color de pelo y que era de Valdelaguna, un pueblo al lado de Chinchón, el mío. Y de Carolina Gómez, costurera, la abuela que cuidó de su infancia como Natividad López, sus labores, cuidó de la mía”, explica Sacristán sobre la obra, quien añade: “Confío en que me escuchéis con la misma o parecida emoción con la que yo le escuchaba a él, el nieto de la costurera, el hijo de la cómica”.

Entradas para José Sacristán en Elche

José Sacristán actuará este viernes, 19 de diciembre, a las 20.00 horas en el Gran Teatro. La obra tiene una duración de 80 minutos.

Las entradas tienen un precio de 16, 20 y 25 euros en la taquilla del Gran Teatro y en vivaticket.es.

